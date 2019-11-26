Damla Ersubaşı Mustafa Can Keser aldatma olay kriz çıkardı

Sihirli Annem dizisinde Tuğçe karakteri ile akıllara kazınan güzel oyuncu Damla Ersubaşı eşi Mustafa Can Keser tarafından aldattıldı iddiası magazin basınında olay oldu. Peki 2. çocuğuna hamile olan ve 2016 yılında evlendiği eşi Mustafa Can Keser tarafından bir gece kulübünde aldatılan Damla Ersubaşı kimdir, kaç yaşında ve eşi ne iş yapıyor?

Damla Erbaşı doğumuna az bir zaman kalan eşi Mustafa Can Keser tarafından aldatıldığı iddiası magazin basınında bomba etkisi yarattı. 2. kez anne olacak olan güzel oyuncu eşi Mustafa Can Keser ile olan tüm fotoğraflarını sildi. Eşi ise bu iddiaları yalanladı ve ihanet yok dedi. Peki Damla Erşubaşı'nın eşi Mustafa Kese kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor?

2017 yılında annelik heyecanı yaşan Ersubaşı, kızı Zehra'yı dünyaya getirmişti. İkinci çocuğuna hamile olan Damla Ersubaşı’ı eşi Mustafa Can Keser’in ihanetiyle sarsıldı.

Mustafa Can Keser'in hamile eşi Damla Ersubaşı'yı aldattı iddia edildi. Keser'in gece kulübünde bir kadınla yakınlaştığı öğrenildi. Sunucuların ulaşmaya çalıştığı Damla Ersubaşı, ise sessizliğini korumaya devam ediyor.

Damla Ersubaşı'nın eşini sosyal medyadan takip etmeyi bırakması ve birlikte çekildikleri bütün fotoğrafları silmesi de iddiaları güçlendirdi.

Mustafa Can Keser'in hamile eşi Damla Ersubaşı'yı aldattı iddia edildi.

Mustafa Can Keser yaptığı açıklama ile iddiaları yalanladı.

DAMLA ERSUBAŞI EŞİ MUSTAFA CAN KESER KİMDİR?

Mustafa Can Keser Ortaköy’de bulunan bir gece kulübü’nün CEO’su olarak iş hayatını sürdürüyor.