Peş peşe FETÖ operasyonları! 98 gözaltı kararı

İstanbul merkezli 9 ilde, Konya merkezli 26 ilde ve Çanakkale'de başlatılan FETÖ operasyonlarında toplam 98 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı.

İstanbul merkezli 9 ilde, Konya merkezli 26 ilde ve Çanakkale'de FETÖ operasyonları başlatıldı. İstanbul'da ByLock kullandığı tespit edilen 27 şüpheliden 15'i gözaltına alındı.

Çanakkale'de de başlatılan FETÖ operasyonunda 21 asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Konya merkezli 26 ilde, FETÖ'nün TSK içerisindeki mensuplarına "mahrem imamlık" yaptığı öne sürülen 50 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

9 ilde eş zamanlı operasyon

İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonda, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilerek haklarında gözaltı kararı çıkarılan 27 şüpheliden 15'i yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, ByLock kullandığı belirlenen ve konuşma içerikleri çözümlenen 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli 9 ilde 27 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Devam eden operasyon kapsamında şüphelilerden 15'inin gözaltına alındığı, diğerlerinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Bu arada, gözaltına alınan şüpheliler arasında, aktif ve meslekten ihraç edilen polis memuru, binbaşı ve öğretmenin bulunduğu öğrenildi.

Çanakkale'de 21 gözaltı

Çanakkale merkezli 15 ilde, FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 21 askeri personel hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, 1 yarbay, 3 üsteğmen, 1 yedek subay, 8 astsubay, 8 uzman çavuş olmak üzere toplam 21 askeri personel hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince, Çanakkale merkezli 15 ilde şüphelilerin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlatıldı.