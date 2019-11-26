Plastik poşet fiyatı zamlanacak mı? Çevre ve Şehircilik Bakanlığı açıkladı

Plastik poşet fiyatı yeni yılda zamlanacak mı merak konusu olurken, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri ile plastik sektörü temsilcileri, 25 kuruşa satılan plastik poşetlerde fiyat artışı yapılmamasına dönük görüş birliğine vardı.

Türkiye, 1 Ocak 2019 itibarıyla ‘ücretli plastik poşet’ uygulamasına geçti ve perakende satış noktalarında plastik poşetler tüketiciye 25 kuruştan satılmaya başlandı.

Uygulama bir yandan eleştirilirken bir yandan da çevrenin temiz tutulmasına büyük katkı sağlayacağı için geniş kitlelerce desteklenmişti. Yeni yılda fiyat artışının yaşanıp yaşanmayacağı merak konusuydu.

Milliyet'in haberine göre belirlenen kanuna göre her yıl plastik poşet fiyatlarının ücreti tabanı 25 kuruştan az olmamak şartıyla yeniden güncellenecek.



Yeni özelliği tartışma konusu oldu



Bu kapsamda plastik sektörü temsilcileri, geçtiğimiz günlerde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’yla birlikte poşet fiyatlarının yeniden belirlenmesine yönelik bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıdan çıkan sonuca göre, tüketiciye 2020 yılında yansıyacak ücret artışı yok.



Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) Poşet Sanayicileri Komisyonu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın fiyat belirleme komisyonuna katıldı. PAGEV Başkanı Yavuz Eroğlu şu bilgileri verdi:



“Zaten zor durumda olan plastik poşet üretim sektörümüzün ve tüketicilerin daha fazla olumsuz etkilenmemesi adına poşet ücretinin kesinlikle artırılmaması için çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. 2020 yılı poşet fiyatlarının artmaması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın fiyat belirleme komisyonu toplantısına TOBB Meclisi, PAGEV Poşet Sanayicileri Komitesi olarak katıldık. Perakendeciler, tüketiciler ve üreticiler açısından olayın tüm boyutlarını değerlendirdik. Komisyonda fiyatın artırılmaması yönünde karar aldık.”

15 kuruşu geri dönüşüm katkı payı olarak devlete aktarılıyordu oran değişebilir

Uygulama kapsamında vatandaştan alınan 25 kuruşun 15 kuruşu geri dönüşüm katkı payı olarak devlete aktarılıyor. Kalan 10 kuruş ise marketin maliyetine sayılıyordu. Yeni yılla birlikte 25 kuruşun içinden devlete aktarılacak paranın artmasının beklendiğini söyleyen Yavuz Eroğlu şöyle devam etti:



“Geri Kazanım Katkı Payı’na ilişkin yönetmeliğe göre fiyatlar her yıl Maliye’nin belirleyeceği paya göre artırılıyor. Yeni yılda tüketici hiçbir şey değişmeden 25 kuruşa poşet alacak. Fakat poşeti satan perakendeciye kalan 10 kuruş azalıp devlete aktarılan 15 kuruş artacak. Bu artışın ne kadar olacağını Maliye belirleyecek.”