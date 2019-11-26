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Devlet Bahçeli'den 'Beştepe'de Erdoğan'la görüşen CHP'li' iddiası hakkında olay yorum

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye'nin gündeminden düşmeyen ''Beştepe'ye çıkan CHP'li'' iddiasıyla ilgili ilk kez bir yorumda bulundu. Bahçeli, "Yaşananlar kumpastan ziyade bir projedir. 'dedi.

Türkiye siyaseti günlerdir, Sözcü yazarı Rahmi Turan'ın köşesindeki yazısıyla başlayan ''Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la  CHP'li bir isim görüştü'' iddiasını konuşuyor. CHP'de adeta karıştı. Muharrem İnce ve CHP yönetimi arasında karşılıklı sert ifadelere başvuruldu.

Konuya ilişkin sessizliğini bozan MHP lideri Bahçeli, 'Yaşananlar kumpastan ziyade bir projedir. Bu projenin ismi de Kılıçdaroğlu'na alternatif oluşturma projesidir" ifadelerini kullandı.

''Yaşananlar kumpastan ziyade projedir''

Bahçeli "Yaşananlar kumpastan ziyade bir projedir. Bu projenin ismi de Kılıçdaroğlu'na alternatif oluşturma projesidir" ifadesini kullandı.

Türkgün gazetesine verdiği röportajda CHP liderini sert sözlerle eleştiren MHP lideri Bahçeli, ''Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP Türkiye'nin karşısındaki mihrak haline gelmiştir. Kılıçdaroğlu artık bir milli güvenlik sorununa dönüşmüştür" dedi.

''Atatürk'ün ahı tutmuştur''

"CHP'nin gelenekleri bu şahsı artık taşıyamıyor, terör örgütleriyle girdiği mesai onu çuvallatmış Atatürk'ün ahı tutmuştur" ifadelerini kullanan Bahçeli, CHP'deki suların artık durulmayacağını söyledi.

MHP lideri, ''Parti içindeki hesaplaşmaları kumpas örtüsüyle kapatamazlar" açıklamasını yaptı.

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