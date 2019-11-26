Arda Turan'a ev sahibinden mahkeme şoku!

İspanyol medyasında yer alan habere göre Arda'nın Barcelona'daki ev sahibi, oyuncunun kendisine borcu olduğunu iddia etti.

Medipol Başakşehir'de forma giyen Arda Turan'ın Barcelona'daki ev sahibi, yıldız futbolcunun birkaç aylık kirasını ödemediğini ve eve zarar verdiğini iddia etti.

400 bin Euro'luk borcunu ödemedi

Mundo Deportivo'dan Joan Poqui'nin haberine göre; Arda Turan, eski ev sahibine olan 400 bin Euro'luk borcunu ödemedi. Arda Turan'ın borcunun 100 bin Euro'sunun kira borcu, kalan 300 bin Euro'sunun ise eve zarar verdiği için olduğu belirtildi.

Ev sahibi mahkemeye gidecek

Ev sahibi, Arda Turan ile yaptığı görüşmelerden sonuç alamadığını belirterek, mahkeme yoluna başvurmak zorunda kalacağını söyledi.