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Trabzonspor'da Oğuzhan Özyakup gündemde

Trabzonspor, Beşiktaş'ta mutsuz olduğu bilinen Oğuzhan Özyakup'a kapısını açtı. Oğuzhan Özyakup da Trabzonspor'a devre arasında gitmeye sıcak bakıyor.

Beşiktaş'ta son iki sezondur kayıpları oynayan Oğuzhan Özyakup'un ismi Trabzonspor camiasında yüksek sesle telaffuz edilmeye başlandı. 27 yaşındaki orta sahanın mevkisi için yabancı futbolcu bakan bordo-mavili yönetim, Oğuzhan'a sıcak ancak bu transferi ekstra bir bedel ödemeden halletmenin peşinde.

Oğuzhan sıcak bakıyor
Sabah'ın haberine göre; Siyah-beyazlı kulüple 2022 yılına kadar sözleşmesi olan futbolcudan bonservis sorununu kendisinin çözmesi veya kiralık olarak gelecek bir formülü düşünmesi istendi. Tecrübeli yıldızın daha çok süre alabilmek adına ve çocukluğunda da taraftarı olduğu Trabzonspor'a devre arasında gitmeye sıcak olduğu belirtildi.

7 sezonda 30 gol 56 asist
2012'de Arsenal'den Beşiktaş'a gelen Oğuzhan Özyakup, 7 sezonda 260 kez siyah-beyazlı formayı giydi. 30 gol, 56 asistlik performans sergiledi. 27 yaşındaki oyuncu, bu sezon 9'u Süper Lig (383), 3'ü Avrupa Ligi (162) olmak üzere 12 maçta 545 dakika süre aldı.

Celta'yı takipten çıkardı 
2018-19 sezonunda Trabzonspor'dan Celta Vigo'ya transfer olan Okay Yokuşlu, İspanyol kulübü ile köprüleri attı... La Liga'da son 5 maçta forma giymeyen 25 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesaplarından Celta'yı takipten çıkardı ve tüm paylaşımlarını sildi.

"Trabzon'a geri dön" çağrısı
Bu gelişme Okay'ın İspanyol ekibinden ayrılacağı iddialarını güçlendirirken, Trabzonsporlu taraftarlar milli oyuncuya, "Trabzon'a geri dön" çağrısı yaptı. Bu sezon sakatlıkların büyük bir bölümünü ön libero ve orta sahada veren Trabzonspor'un Okay'ı devre arasında kadrosuna katmak için girişimde bulunabileceği de öğrenildi.

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