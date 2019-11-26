Jose Mourinho'dan Zlatan'a veto Kane'e övgü

Tottenham Menajeri Jose Mourinho, ismi İngiliz kulüpleriyle anılan Zlatan İbrahimovic'e kapıları kapatırken Harry Kane'den övgüyle bahsetti.

Tottenham serüvenine West Ham United galibiyetiyle başlayan Jose Mourinho, gözünü Şampiyonlar Ligi'ne çevirdi. Olimpiakos karşısında seyircisini önünde ilk maçına çıkacak Portekizli menajer, çalıştırdığı takımların bugüne kadar grup aşamasında elenmediğini söylerken Tottenham taraftarlarının bu konuda telaşa kapılmamaları gerektiğini belirtti.

''Kadromuzda İngiltere'nin en iyi santrforu var''

Son günlerde Ada basınında Londra ekibine transferi yazılan İbrahımovic hakkında da konuşan Mourinho ''Bunun olasılığı yok. Kadromuzda İngiltere'nin en iyi santrforu var. Dünyanın en iyi 2-3 forvetinden birine sahibiz. Zlatan kariyerinin son döneminde olmasına rağmen her kulüpte oynayabilir ama Harry Kane'in olduğu yerde değil'' sözleriyle İsveçli yıldıza kapıları kapattı.

''Pochettino'ya büyük saygı duyuyorum''

Koltuğunu devraldığı Mauricio Pochettino ile arasındaki iletişime de değinen 56 yaşındaki teknik adam “Henüz onunla konuşmadım. Çünkü ne hissettiğini biliyorum. Ben de aynı şeyleri yaşadım. Böyle durumlarda duygularınızı zamana bırakmak en iyisi. Pochettino'ya büyük saygı duyuyorum ve kapımız her zaman ona açık'' ifadelerini kullandı.