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Muharrem İnce'nin bahsettiği tatil pozu ortaya çıktı! Tuncay Özkan...

Muharrem İnce Beştepe iddiasıyla ilgili açıklama yaparken birlikte tatil yapan çeteler demişti. Beştepe haberinin Tuncay Özkan tarafından servis edildiği iddiası sonrası Tuncay Özkan ve diğer CHP'lilerin tatil pozları ortaya çıktı. İnce'nin çete diye bahsettiği isimler onlar mı?

Beştepe'ye giden CHP'li" tartışmalarıyla gündeme gelen Muharrem İnce’nin ‘teknede tatil yapan çete’ iddiası ile ilgili yeni detaylara ulaşıldı.  Muharrem İnce karşıtlığıyla bilinen çok sayıda CHP’li kurmayın, geçtiğimiz yaz Muğla’nın Marmaris İlçesi’nde sık sık bir araya geldiği ortaya çıktı.

İddialara göre Tuncay Özkan, haziran ayında üç aylığına kiralanan ve kendisine tahsis edilen Marmaris’teki villada sezon boyunca defalarca konakladı. Özkan, bu dönem içerisinde, grup başkanvekilleri Engin Özkoç ile Engin Altay ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç’un da aralarında bulunduğu çok sayıda partili kurmayıyla bir araya geldi. 

Kongre süreci planlandı

24 Temmuz’da da bir işadamının Engin Özkoç’a tahsis ettiği yat, Selimiye’ye demir attı. Burada da İnce’nin bahsettiği tekne buluşması gerçekleşti. Buluşmalarda, CHP’nin kongre sürecine ilişkin hesapların da yapıldığı ileri sürüldü. Tuncay Özkan ve Engin Özkoç, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay’ı da ziyaret etti. ‘Tatil’ buluşmalarına katıldığı iddia edilen Engin Altay ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarında Marmaris’teki etkinliklere de katıldı.

Birtakım çıkar çeteleri listelerde oynama yaptı açıklaması

Muharrem İnce’ye yakınlığıyla bilinen Marmaris’in bir önceki dönem Belediye Başkanı Ali Acar, 31 Mart yerel seçimleri öncesi aday gösterilmeyişini “Birtakım çıkar çeteleri listelerde oynama yaptı” diye tepki göstermişti. Ali Acar, CHP’den aday gösterilmesini engelleyenler arasında Tuncay Özkan’ın olduğunu söylemişti.

Birlikte çektirdikleri fotoğrafı unuttular

Tuncay Özkan “Ne Çeşme’de bir görüşme ne de böyle bir tatil gerçekleşmiştir. Bu tetikçilerin uydurmasıdır” dedi. Özkoç da yaptığı açıklamada “Muharrem İnce, 7/24 TV programlarından ayrılmamakta, ortaya çeşitli dedikodular atarak yandaş medyaya adımızı, partimizi malzeme yapmakta, yaralamaktadır. Kanıtın varsa konuş, yoksa sus! İnce, dedikodun tamamen yalandır. Bu iddiayı kanıtlamazsan namertsin!” dedi. Bülent Kuşoğlu ise geçen sene hiç tatile gitmedim” açıklamasında bulundu.

Öztrak’tan tatil açıklaması: zan altında kalanlar cevap verecek

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, ‘Beştepe’ye giden CHP’li’ iddialarına ilişkin, açıklamalarda bulundu. Öztrak, Tuncay Özkan, Engin Özkoç, Oğuz Kaan Salıcı ve Bülent Kuşoğlu isimleriyle ilgili, “Zan altındaki arkadaşlar açıklama yapacak” dedi.

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