Arnavutluk'ta peş peşe iki büyük deprem! Enkaz altında çok sayıda insan ve ölüler var
Arnavutluk'ta meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremin ardından 6.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi ilk belirlemelere göre en az üç kişi hayatını kaybetti.
Arnavutluk Yer Bilimleri, Enerji, Su ve Çevre Enstitüsünden (IGJEUM) yapılan açıklamaya göre, merkez üssü ülkenin batısındaki Dıraç şehrine 15 kilometre uzaklıktaki depremin, yerin 38 kilometre derinliğinde meydana geldiği ve 6.4 büyüklüğünde olduğu kaydedildi.
119
Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, en az 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
219
Öte yandan Türkiye, Arnavutluk'a arama kurtarma ekibi ile yardım malzemesi gönderecek.
319
Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise, yaralanan 150 kişinin tedavilerinin hastanelerde devam ettiği, sağlık ekiplerinin Tiran, Dıraç ve ülke genelinde hazır bulunduğu bilgisi paylaşıldı.
419