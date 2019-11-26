Arnavutluk'ta peş peşe iki büyük deprem! Enkaz altında çok sayıda insan ve ölüler var

Arnavutluk Yer Bilimleri, Enerji, Su ve Çevre Enstitüsünden (IGJEUM) yapılan açıklamaya göre, merkez üssü ülkenin batısındaki Dıraç şehrine 15 kilometre uzaklıktaki depremin, yerin 38 kilometre derinliğinde meydana geldiği ve 6.4 büyüklüğünde olduğu kaydedildi.