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Yunan Yaratık şov yaptı Milwaukee kazandı

NBA'de Milwaukee Bucks, Greek Freak (Yunan Yaratık) lakaplı yıldızı Giannis Antetokounmpo'nun yıldızlaştığı maçta Utah Jazz'ı 118-112 yendi.

NBA'de Milwaukee Bucks, Giannis Antetokounmpo'nun yıldızlaştığı maçta Utah Jazz'i 118-112 mağlup etti. Greek Freak (Yunan Yaratık) lakaplı Giannis Antetokounmpo, 50 sayı 14 ribaunt ve 6 asistle yıldızlaştı. Antetokonmpo; Carmelo Anthony, Michael Jordan (2x) ve Moses Malone'un ardından 1977-78'den bu yana, 50 sayı, 10 ribaunt üstü oynayıp top kaybetmeden maçı tamamlayan 4. isim oldu.

Ersan'dan 9 sayı
Bu sezon oynadığı 17 maçta da double-double yapan Giannis Antetokounmpo'ya Wesley Matthews 19, Eric Bledsoe 13 sayıyla eşlik etti. Bucks, son 14 maçta 13. galibiyetine ulaşırken; milli basketbolcumuz Ersan İlyasova bench'ten gelip 15:15 dakika süre aldığı karşılaşmayı 9 sayı, 5 ribaunt'la tamamladı.

Konuk Utah Jazz'de Bojan Bogdanovic kaydettiği 24 sayıyla takımının en skorer ismi oldu. Ancak bu istatistik yenilgiyi önleyemedi.

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