SON DAKİKA
CANLI YAYIN -Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti grup toplantısında konuşuyor! Flaş açıklamalar Haberin devamı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MİT CHP'ye kumpas kurdu iddiasına yanıt! İstihbarata gerek yok Muharrem Bey yeter Haberin devamı.
HABER /  DÜNYA

Krizi büyüyor ABD'nin Pekin Büyükelçisi Çin Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

Anadolu Ajansı

ABD Senatosu ve Temsilciler Meclisi tarafından onaylanan Hong Kong’daki protestolara destek veren yasa tasarısı nedeniyle ABD'nin Pekin Büyükelçisi Terry Branstad, Çin Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Cıng Zıguang'ın Büyükelçi Branstad'a ABD Kongresi'nden geçen "Hong Kong İnsan Hakları ve Demokrasi Yasası"nın şiddetle protesto edildiğini ilettiği ifade edildi.

Dışişleri açıklamasında, Cıng'ın ABD'nin Çin'in iç işlerine müdahaleyi durdurmasını istediği kaydedildi.

ABD Senatosu ve Temsilciler Meclisi tarafından onaylanan Hong Kong’daki protestolara destek veren yasa tasarısı ABD Başkanı Donald Trump'a gönderilmişti.

Tasarı Hong Kong'daki gösterilerde uygulanan şiddet ve insan hakları ihlallerinden sorumlu olan Çinli yetkililere yaptırım uygulanmasını öngörüyor.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Gıng Şuang, düzenlediği basın toplantısında, yasa tasarısının hem Çin'in Hong Kong'daki hem de ABD'nin çıkarlarını baltaladığını söylemişti.

Protestolarda şiddet dalgası

Hong Kong'da haziranda şüphelilerin Çin'e iadesi yasa tasarısına karşı başlayan demokrasi yanlısı protestolarda, son haftalarda protestocular ile polis arasındaki çatışma ve şiddet olayları artmıştı.

Tasarı, 23 Ekim'de resmen geri çekilmesine rağmen protestocular, "demokratik reform" talepleriyle eylemleri sürdürme kararı almıştı.

Göstericiler, tasarının geri çekilmesiyle protestoların "ayaklanma" olarak adlandırılmasına son verilmesini, polis şiddetinin soruşturulması için bağımsız komisyon kurulmasını, tutuklanan protestoculara af çıkarılmasını ve kentte siyasi reform sürecinin yeniden başlatılmasını içeren 5 talep öne sürüyor.

Resmi verilere göre, Hong Kong'da hazirandan bu yana yaklaşık 5 bin protestocu gözaltına alındı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
İnce çete kimse açıklasın! Selvi'den çok konuşulacak CHP kulisleri
Cenk Tosun Beşiktaş'a dönmeye sıcak bakıyor
Hız sınırını 1 kilometre aştı ceza yedi itiraz etti işte sonuç
Erdoğan'dan CHP'ye kumpas açıklaması! İstihbarata gerek yok Muharrem Bey yeter
Muharrem İnce'nin bahsettiği tatil pozu ortaya çıktı! Tuncay Özkan...
Meral Akşener'den gündemdeki Beştepe iddiası için ilk yorum
ÖNCEKİ HABERLER
Merkez Bankası ve Katar arasındaki swap anlaşması 5 milyar dolara yükseltildi
2020 Hac fiyatları Diyanet kişi başı kaç para?
Beşiktaş Emre Kılınç'la prensipte el sıkıştı
Zlatan İbrahimoviç'ten kafaları karıştıran paylaşım
Adana'nın Kozan ilçesinde korkutan deprem! Kandilli açıkladı
2020 yılında Hacca ne zaman gidilecek Diyanet hac takvimi
Yorumlar