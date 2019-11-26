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Mustafa Varank müjdeyi verdi! Milli Yüksek Hızlı Tren 2023'te raylarda olacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yaptığı açıklamada müjdeli bir haberi paylaştı. Varank "Milli Yüksek Hızlı Tren Projesi kapsamında ilk prototipi 2023 yılında raylarla buluşturacağız." dedi.

Milli Yüksek Hızlı Tren Projesi kapsamında ilk prototip trenin 2023 yılında raylarda olacağını belirten Varank, yerli oto için de müjdeyi yineledi.

Bakan Varank Milli Yüksek Hızlı Tren Projesi ile ilgili yaptığı açıklamada, 'İlk prototipi 2023 yılında raylarla buluşturacağız." dedi.

Varank, ayrıca Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun, aralık ayında ön gösterim araçlarını kamuoyuna tanıtacağını bildiridi.

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