Arnavutluk'ta 20 Türk'ün kaldığı otel çöktü! Hepsi kurtarıldı

Arnavutluk'ta meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremde en az 6 kişi hayatını kaybetti. İlk depremin ardından artçılar devam ederken 20 Türk'ün kaldığı otelin de çöktüğü öğrenildi. 20 Türk kurtarıldı.

Arnavutluk Yer Bilimleri, Enerji, Su ve Çevre Enstitüsünden (IGJEUM) yapılan açıklamaya göre, merkez üssü ülkenin batısındaki Dıraç şehrine 15 kilometre uzaklıktaki depremin, yerin 38 kilometre derinliğinde meydana geldiği ve 6,4 büyüklüğünde olduğu kaydedildi.

Türkiye'nin Arnavutluk Büyükelçisi Ahmet Yörük NTV'ye depremden etkilenen Türkiye vatandaşları hakkında açıklamalarda bulundu. Yörük, "“20 Türk vatandaşının kaldığı otel çöktü. Hepsi kurtarıldı. Enkazdan kurtarılan Türk vatandaşlarının sağlık durumu iyi. Bölgedeki Türk vatandaşları Tiran'a getirilecek" dedi.

Türkiye'den yardım uçağı

Depremin ardından AFAD'dan yardım açıklaması geldi.

Arnavutluk'ta meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem sonrası, arama kurtarma çalışmalarına destek vermek üzere, AFAD arama kurtarma ekibi, 3 araç ve UMKE ekibi ile birlikte, TSK'ya ait bir uçağın bugün bölgeye gideceği açıklandı.