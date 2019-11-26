Vodafone Park’ta radikal değişiklik

Beşiktaş'ta yönetim, Vodafone Park Stadı'nın ana bölümü ve çatısının arasındaki boşluğu kapatmak için harekete geçti.

Siyah-Beyazlılar’da yeni yönetim, Vodafone Park’ta değişime gidecek. Stadyumun ana bölümü ve çatısının arasındaki boşluğun kapatılacağı öğrenildi.

Reklam geliri elde edecek

Beşiktaşlı taraftarların uzun süredir yapılmasını istediği operasyonu hayata geçirecek olan yönetim, bu alana koyacağı reklam panolarıyla gelir elde edecek.

Kulüp, ek olarak bu hamleyle stadyumun ses bütünlüğünü ve sıcaklığını da koruyacak.