SON DAKİKA
CANLI YAYIN -Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti grup toplantısında konuşuyor! Flaş açıklamalar Haberin devamı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MİT CHP'ye kumpas kurdu iddiasına yanıt! İstihbarata gerek yok Muharrem Bey yeter Haberin devamı.
HABER /  BEŞİKTAŞ

Vodafone Park’ta radikal değişiklik

Beşiktaş'ta yönetim, Vodafone Park Stadı'nın ana bölümü ve çatısının arasındaki boşluğu kapatmak için harekete geçti.

Siyah-Beyazlılar’da yeni yönetim, Vodafone Park’ta değişime gidecek. Stadyumun ana bölümü ve çatısının arasındaki boşluğun kapatılacağı öğrenildi.

Reklam geliri elde edecek
Beşiktaşlı taraftarların uzun süredir yapılmasını istediği operasyonu hayata geçirecek olan yönetim, bu alana koyacağı reklam panolarıyla gelir elde edecek.

Kulüp, ek olarak bu hamleyle stadyumun ses bütünlüğünü ve sıcaklığını da koruyacak.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Kılıçdaroğlu Talat Atilla ile 7 yıldır görüşmedim demişti Nedim Şener'den olay paylaşım
Erdoğan'dan EYT çıkışı: Ekonomiyi çökertmeye dönük adım manipülasyon
İnce çete kimse açıklasın! Selvi'den çok konuşulacak CHP kulisleri
Cenk Tosun Beşiktaş'a dönmeye sıcak bakıyor
Hız sınırını 1 kilometre aştı ceza yedi itiraz etti işte sonuç
Erdoğan'dan CHP'ye kumpas açıklaması! İstihbarata gerek yok Muharrem Bey yeter
ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan güvenli bölge açıklaması
AND Gayrimenkul’den yılın kampanyası: Özel yüzde 40 indirim
Serkan Seki evli mi eşi Pınar Muslu kimdir ve işte çocukları
12 Dev Adam’ın rakibi belli oluyor
Trabzonspor Avrupa'da prestij maçlarına çıkıyor
Damla Erşubaşı eşi kimdir Mustafa Can Kese ne iş yapıyor?
Yorumlar