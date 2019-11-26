Adebayor kadınlarla alem yaptı ofsaytta yakalandı

Kayserisporlu futbolcu Adebayor, İstanbul'da bir mekanda kadınlarla eğlenirken objektiflere yakalandı.

Spor Toto Süper Lig'de alt sıralardan kurtulma çabası veren Kayserispor'da forma giyen Emmanuel Adebayor, takımının Sivasspor'a 4-1 yenildiği maçın ardından soluğu İstanbul gecelerinde aldı. Ünlü futbolcu, bir mekanda sabahın ilk ışıklarına kadar eğlendi.

Tek arabaya bindirip takip etti

Çıkışta gazetecileri gören Adebayor, içeride birlikte eğlendiği kadın arkadaşlarını bir araca bindirdi. Uyanık futbolcu, taksiyle kadınların olduğu aracı takip etti. Ekip, Maslak'taki bir sitede buluştu.