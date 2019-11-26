SON DAKİKA
CANLI YAYIN -Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti grup toplantısında konuşuyor! Flaş açıklamalar Haberin devamı.
HABER /  BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Emre Kılınç'la prensipte el sıkıştı

Beşiktaş, Sivasspor'un yıldız futbolcusu Emre Kılınç ile prensipte anlaşma sağladı.

Bu sezon performansları ile Sivas'a tarihinin en parlak dönemlerinden birini yaşatan isimlerden Emre Kılınç, Beşiktaş yolunda. Ahmet Nur Çebi başkanlığında takımın çehresini değiştirmek için çalışan yönetim, Mert Hakan Yandaş'ın ardından Yiğido ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 25 yaşındaki oyuncu için de görüşmelerine hız verdi.

Anlaşma an meselesi
Sabah'ın haberine göre; geçen sezondan bu yana siyah-beyazlıların transferinde ısrarcı olduğu Emre Kılınç için bu sezonun başında 3.5 milyon Euro istenmesi gelişine engel olmuştu. Ancak sezon sonunda bedelsiz olarak sol kanat mevkiinde forma giyen oyuncuyu elinden kaçırmak istemeyen Yiğidolar bu kez indirime gitmeye ve makul bir fiyatta anlaşmaya yakın.

Kulüplerin bonserviste anlaşması bekleniyor
Beşiktaş cephesi çok daha düşük bir bedelle işi bitirmek isterken Sivas da ayrılığa sıcak bakıyor. Emre, çok sayıda talibi olmasına rağmen siyah-beyazlılara prensipte 'Evet' derken iş artık kulüplerin bonserviste anlaşmasına kaldı.

Bu sezon ligde 10 maça çıkan Emre Kılınç, 4 gol ve 5 asist ile 9 gole direkt katkıda bulundu.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Muharrem İnce'nin bahsettiği tatil pozu ortaya çıktı! Tuncay Özkan...
Meral Akşener'den gündemdeki Beştepe iddiası için ilk yorum
AK Partili Canbey: Bu savaş yapılacak kongre öncesi grupların savaşıdır
Devlet Bahçeli'den 'Beştepe'de Erdoğan'la görüşen CHP'li' iddiası hakkında olay yorum
Arda Turan'a ev sahibinden mahkeme şoku!
Erol Mütercimler sert konuştu: Atatürk gelse CHP yönetimini denize döker
ÖNCEKİ HABERLER
Adana'nın Kozan ilçesinde korkutan deprem! Kandilli açıkladı
Yunan Yaratık şov yaptı Milwaukee kazandı
Jose Mourinho'dan Zlatan'a veto Kane'e övgü
Trabzonspor'da Oğuzhan Özyakup gündemde
Sigorta dolandırıcılığı operasyonu! 
Eski kocası satırla doğradı! Cenazesi kadınların omzunda böyle taşındı
Yorumlar