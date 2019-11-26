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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bozdoğan Füzesi envantere girecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bozdoğan Füzesi'nin 2020 yılında test atışlarının ardından TSK envanterine girecek" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

''Seri üretimi için gün sayıyoruz''
Sadece 9 ülkenin ürettiği havadan havaya füzenin muharip uçağa ve F-16 savaş uçaklarına monte edileceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı; 

''Böylece savaş uçaklarında kullanılan hava yer silahlarına ek olarak havadan havaya da silahların yerli ve milli olacak. Milyonlarca dolar maliyetle dışarıdan aldığımız havadan havaya füzelerin yerli ve milli muadillerini seri üretimi için gün sayıyoruz. Savaş uçaklarımıza entegre edilecek havadan havaya füzemiz, Bozdoğan fırlatma rampasından yapılan güdümlü atışlarda tam isabet sağladık. Ses hızının çok üstünde uçan ve yüksek manevra yeteneğine sahip bu füzemizin uçaktan atışlı testleri de önümüzdeki yıl yapılacak.

''F-16 savaş uçaklarımıza monte edilecek''
2013 yılından beri üzerinde çalışılan Göktuğ Projesi'nin bir ürünü olan Bozdoğan Füzesi, uçaktan test atışlarının da tamamlanmasının ardından TSK'nın envanterine girecek. Dünyada sadece 9 ülkenin ürettiği havadan havaya füzemiz milli muharip uçağımıza ve F-16 savaş uçaklarımıza monte edilecek. Böylece savaş uçaklarımızda kullandığımız hava yer silahlarına ek olarak havadan havaya silahlarımız da yerli ve milli olacak."

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