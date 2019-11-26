Erdoğan: "Hiçbir CHP'liye genel başkan olması gerektiği yönünde telkinde bulunmadık"

CHP Genel Başkanvekili Engin Özkoç'a tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu şizofrenik vakaları parlamentodan temizlememiz lazım" dedi.

"Güya bir CHP'li, casus filmlerine taş çıkartacak bir senaryoyla Beştepe'ye gelip bizimle görüşmüş." diyen Erdoğan, "Cumhurbaşkanlığı Külliyesi milletin evi. CHP'lilerin de buraya gelme hakkı var. Nitekim çeşitli vesilelerle CHP'lilerden de buraya gelen olmuştur." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Şizofrenik vakalar..."

-Önce bir Grup Başkanvekili, Meclis Genel Kurulu'nda AK Parti'yi temsil eden bir Grup Başkanvekilimize "Bu hanıma haddini bildiriniz" diye imalı konuşuyor. "Haddini bildiriniz" diyor. "Şizofrenik vakalarla caddelerle dolu" dediler. Ben de kendilerine dedim ki "Şizofrenik vakalar sadece sokaklarda değil, parlamentoda da var" dedim. Önce bunları parlamentodan temizlemek lazım. Bunları parlamentodan temizleyemezsek parlamentoya yazık olur.

"Bay Kemal de buraya gelmişti"

-Güya bir CHP'li, casus filmlerine taş çıkartacak bir senaryoyla Beştepe'ye gelip bizimle görüşmüş. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi milletin evi. CHP'lilerin de buraya gelme hakkı var. Nitekim çeşitli vesilelerle CHP'lilerden de buraya gelen olmuştur. 15 Temmuz'un ardından Bay Kemal de buraya gelmişti. Sayın Bahçeli de gelmişti. Cumhurbaşkanlığı adaylığı döneminde Muharrem İnce bizimle görüşmek için Külliye'ye değil ama partimize gelmiş ve genel merkezimizde İnce'yle bir görüşme yaptık. İBB Başkanı Sayın İmamoğlu da geldi, onu da kabul ettik. Seçim sonrası tüm büyükşehir belediye başkanlarını Külliye'de kabul ettik.

"Biz de 'Senin CHP Genel Başkanı olman gerekir' demişiz"

-Londra'da tedavi gördüğü anlaşılan ve kariyeri yeni nesile örnek gösterilemeyecek bir gazeteci var. Bu gazeteciye göre 9 Kasım'da bir CHP'li, plakası değiştirilmiş bir araçla Külliye'ye gelip bizimle görüşmüş ve farklı bir plakayla da çıkıp gitmiş. Bu görüşmede biz de "Senin CHP Genel Başkanı olman gerekir" demişiz.