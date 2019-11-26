Candaş Tolga Işık: Beşiktaş’ın 1 lirasını yiyen şerefsizdir

İnternethaber'in YouTube kanalında yayınlanan Kırmızı Çizgi Fitbol programında konuşan Candaş Tolga Işık, Beşiktaş Kulübü eski yöneticilerinden Ahmet Akpınar'ın 150 TL'lik taksi faturasını kulübe masraf ettiği yönündeki iddialara cevap verdi.

''Beşiktaş’ın 1 lirasını yiyen de buna niyetlenen de namussuzdur, şerefsizdir''

"Beşiktaş’ın 1 lirasını yiyen de buna niyetlenen de namussuzdur, şerefsizdir" diyen Işık, şu ifadeleri kullandı;

"Bugün Radyospor isimli bir radyo kanalında benim kulübe 150 TL'lik taksi faturasını masraf ettiğim hatta bunun muhasebe kayıtlarında olduğu iddia edilmiş. Kulüpten Seçil Aygül ile konuştum. Böyle bir evrakın ya da herhangi bir zamanda tarafımdan bugüne kadar kulübe yapılmış 1 TL'lik dahil masraf talebi olmadığını bu iddianın yalan olduğunu söyledi. Bu iftirayı dillendiren şerefsize ve buna imkan sağlayanlara yönelik hukuki süreç başlatılmıştır. Hatırlarsanız daha önce de böyle sahte bir masraf formu üretmişlerdi, o da yalan çıkmıştı. Beşiktaş’ın 1 lirasını yiyen de buna niyetlenen de namussuzdur, şerefsizdir. Tıpkı bu iftiracı itler gibi!"

''Suç duyurusunda bulundum''

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ile konuştuğunu anlatan Işık, "Dün akşam Başkan Ahmet Nur Çebi aradı. Bu işin artık, 'Çamur at, izi kalsın' mantığının Beşiktaş’ta zıvanadan çıktığının farkındalar. Bu konuda yönetim kurulu da çok rahatsız. Kulübün yürüttüğü bir süreç var. Kulüp zaten kimin ne zarar verdiğini inceliyor, araştırıyor. Başkan, 'Biz buna kayıtsız kalmayız. Kulüp, sana resmi olarak böyle bir şey olmadığını, asılsız olduğunu da verir' dedi. İkinci Başkanımız aradı. Bana kulübü herhangi bir şekilde çarpmadığıma dair kağıdı da verecekler. 150 TL’lik bir vaziyet ve şu an savcılıkta. Suç duyurusunda bulundum. Başkana da söyledim, bu iş Beşiktaş’a çok zarar veriyor. Bana bu vız gelir. Ben bu adamı bana bunları söylediğine hukuken pişman ederim. Hiçbir yönetici masraf yapamaz. Kendi cebinden ödemekle yükümlü. Kulübün çalışanları masraf yapabilir" ifadelerini kullandı.

İşte asılsız iddialara itiraz eden ve sorgulanmasını isteyen Candaş Tolga Işık'a kulüp tarafından gönderilen o belge:

Işık'ın kendisi hakkında paylaştığı iddia şu şekilde: