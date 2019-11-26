Astronot uzaya çöp atarken görüntülendi

NASA'nın sosyal medya hesabından yayınlanan görüntülerde, Astronot Luca Parmitano, atık olduğu belirtilen kalkanı, büyüklüğünden dolayı uzay istasyonuna almayarak uzay boşluğuna bıraktığı görüldü. Parçanın dünyanın atmosferinin üst katmanlarında küçük zararsız parçalara ayrılacağını belirten NASA, ayrıca görüntülerin altına Bazen sana hizmet etmeyen şeyin gitmesine izin vermen gerekir ifadelerini kullandı.