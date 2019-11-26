Müge Anlı'da aşk cinayeti! Eşini sevgilisine öldürttü cinayet detayları şoke etti

18 Ekim tarihinde kayıp olarak aranan Turgut bey 7 kez evlenen 49 yaşındaki eşi Necla Özyürek tarafından 1986 doğumlu 33 Hayrettin ismindeki sevgilisine öldürtüğü ortaya çıktı. Manisa İl Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı çalışmalar sonucunda Necla hanım 33 yaşındaki sevgilisi Hayrettin bey dün verdiği ifade de cinayeti itiraf etti. Hayrettin beyin ifadesi ise herkesi şoke etti.

İddialara göre Nejla hanım Turgut beyin evini sattıktan sonra para kalmadığı için boşanmak istedi. Turgut beyde parası kalmadığı için kendisinden boşanmak isteyen eşine benim tarlalarım var paramız var deyip boşanmak istemedi. Bu sürede Hayrettin beyle tanışan Nejla hanım "Ben Turgut'tan boşanmak istiyorum ama o benden boşanmıyor. Eğer sen bu adamı öldürürsen hem beraber oluruz hem maaşı ve tarları bize kalır." dediği ortaya çıktı.

Aşık olduğum içi öldürdüm

Bunun üzerine Hayrettin bey iş arayan Turgut Özyürek'e sana iş buldum deyip Manisa Turgutlu'daki ormanlık alana götürdü ve orada Turgut beyin başına vurup öldürdü. Cesedini de gömmeden geri döndü.

Hayrettin bey verdiği ifade de Necla hanımın kendisine "Eğer sen kocamı öldürürsen birlikte oluruz, maaşı da bize kalır" dediği itiraf etti. Hayrettin beyin ayrıca ifadesinde "Nejla'ya aşık oldum onun birlikte olabilmek için Hayrettin'i öldürmek zorundayım." dediği ortaya çıktı.