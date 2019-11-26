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Meral Akşener: Ekranları BBG evine çevirdiniz ayıp yahu!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklama yaptı. Akşener çok konuşulan Beştepe'ye çıkan CHP'li iddiası hakkında dikkat çeken ifadelerde bulundu.

Akşener Türkiye'nin gündemine oturan 'Beştepe' iddiasıla ilgili partisinin grup toplantısında konuştu.

Akşener 'Gerçeklerin bir gün mutlaka gün yüzüne çıkmak gibi bir huyu var. Kim kimin kaynağı, siyaset kurumunu kim kirletiyor öğreneceğiz" dedi.

İYİ Parti için bu yanıyla ilgilidir. Biz vatandaşın derdine sebep olanları. Vatandaşın sırtına yeni yükleri bindirenlerle ilgileniyoruz. Kimin kiminle görüştüğünü vatandaşa dokunuyorsa dikkat deriz. Bizim siyaset anlayışımızda ikbal hesaplarıyla dümen çevirmek yoktur.

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