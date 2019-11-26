Mehmet Ayan "Beşiktaş-Emre Kılınç haberleri doğru"

İnternethaber'in Youtube kanalında yayınlanan “Kırmızı Çizgi Fitbol” programında Mehmet Ayan, transferin gözde ismi Emre Kılınç iddiaları konusunda açıklamalarda bulundu.

''Beşiktaş-Emre Kılınç haberleri dibine kadar doğru''

Beşiktaş'ın Emre Kılınç'ı transferi etmek istediğini belirtirken şu ifadeleri kullandı; ''Beşiktaş-Emre Kılınç haberleri dibine kadar doğru. Beşiktaş ve Abdullah Avcı'nın Emre Kılınç ile yakından ilgilendiği, devre arasında transfer etmek istediği yüzde 100 doğru.''

Beşiktaş'ın en büyük avantajı

Beşiktaş'ın bu transferde avantajlı olduğunu ifade eden Ayan, ''Beşiktaş'ın Sivasspor'a karşı avantajı sezon sonunda sözleşmesinin bitecek olması. Lig başında istemişlerdi. Sivasspor 3 milyon euro istemişti. Beşiktaş şu an için bu rakamı çekebildiği kadar aşağıya çekip Emre Kılınç'ı transfer etmek istiyor.'' şeklinde konuştu.