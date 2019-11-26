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Trafik cezaları 2020 fiyatları ne kadar oldu yeni zamlı liste

2020 yılına girmeye az bir zaman kala 2020 yılında sürücülere gelecek trafik ceza listeleri de belli oldu. Peki 2020 yılında hızlı araç kullanan, alkollü araç kullanan, kırmızı ışıkta geçen ve hız sınırı ihlali yapan sürücüler kaç para ceza ödeyecek?

2020 yılı trafik cezaları kaç para oldu araştırması şimdiden başladı. 2020 yılında sürücüleri zamlı yeni trafik cezaları bekliyor. En yüksek ceza alkollü araç kullanan sürücülere gelecek. İşte 2020 yılı zamlı trafik cezası listesi...

Yeniden değerleme oranının belli olmasıyla yeni yılda vergi, harç ve cezalara yüzde 22.58 oranında zam gelecek. Trafik kurallarına uymayan sürücüleri yüksek miktarda para cezaları bekliyor.

En ağız ceza alkole
2020 yılında alkollü araç kullanmanın en hafif cezası bin 2 TL’den, 1.228 TL’ye yükselecek. Alkol testine itiraz etmenin cezası ise 2.869 TL’den 3.516 TL’ye çıkacak.

Hız yapmanın cezası 1.228 liraya kadar çıkıyor

Yeniden değerleme sonrası sürücüler gaz pedalına daha da dikkatli basacak. Çünkü hız sınırı aşmanın cezası da oldukça yüksek. Hız sınırını yüzde 10-30 arası aşmanın cezası 235 TL’den 288 TL’ye çıkarken yüzde 30-50 aşmanın cezası 488 TL’den 598 TL’ye çıkıyor. Hız sınırını yüzde 50’den fazla aşmanın cezası ise bin 2 TL’den 1.228 TL’ye çıkıyor.

Ehliyet 751 lira oldu

2020 ile birlikte harçlar da zam görecek. Yeni yılda cep telefonu harcı 1.838 liraya, pasaport harcı 10 yıl için 995 liraya, ehliyet ise 751 liraya çıkacak. 

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