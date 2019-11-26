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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşa dolar çağrısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonomideki toparlanmanın sürdüğünü belirtirken "Ülkemize güvenen, yatırım yapan herkes kazandı, kazanmaya devam edecek. Bırakın doları, Türk Lirası'na dönelim. Türk Lirası'na dönelim, milliliğimizi yerliliğimizi gösterelim." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında ekonomideki gelişmelere ilişkin açıklama yaptı.

Erdoğan, bir kez daha vatandaşlara doları bırakıp, Türk Lirası'na dönme çağrısında bulundu.

"Bırakın doları..."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

Hamd olsun bir süredir milletimizin en büyük sıkıntı kaynağı olan ekonomideki toparlanma sürüyor. Toparlanırken bunlar hala battık, bittik diyor. Açıklanan verilen bunları doğruluyor. Ülkemize güvenen, yatırım yapan herkes kazandı, kazanmaya devam edecek. Bırakın doları, Türk Lirası'na dönelim. Türk Lirası'na dönelim, milliliğimizi yerliliğimizi gösterelim.

"500 Tarım Kredi Kooperatifi satış mağazası açılacak"

Son dönemde bölgemizdeki kimi ülkelerde yerli ürünlere sinsi bir kampanya yürütüldüğünü görüyoruz. Tarım-Kredi Kooperatifimiz 500 noktada güzel muhteşem diyebileceğimiz kendi satış mağazalarını açacak.

Ucuzluk, istikrar halkım için çok çok önemli çıkış olacak.

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