Rumlar Türk hakem Halis Özkahya'yı istemedi UEFA anında değiştirdi

Kıbrıs'taki Rum APOEL futbol klübü, deplasmanda oynayacağı UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasını yönetecek Halis Özkahya’ya ve yardımcılarına itiraz ederek hakem değişikliği talebinde bulundu. UEFA da bu talebi kabul etti.

Kıbrıs Rum klübü APOEL, Perşembe akşamı Lüksemburg’ta yapılacak karşılama öncesinde maçın Türk hakemi Halis Özkahya ile yardımcı hakemler Ceyhun Sesigüzel ve Ekrem Kan için UEFA’ya itiraz başvurusunda bulundu.

İtalyan hakem atandı

UEFA’nın, APOEL’in 1974 Kıbrıs barış harekatı üzerine kurgulanan siyasi itirazını kabul ederek Avrupa ligi karşılaşması olan Dundelange-APOEL maçına İtalyan Hakem Gianluca Rocchi’yi atadı.

Rum basını: Talihsizlik

Rum basını 1974 Kıbrıs barış harekatından sonra ilk kez bir Türk hakemin APOEL maçına atandığına da dikkat çekti. APOEL açıklamasında, "Türk hakemlerinin, 1974’ten sonra ilk kez takımımızın maçına atanması talihsizliktir, bununla birlikte UEFA’nın değişiklik talep ettiğimiz nedeni anlayışla karşılamasından dolayı da mutluyuz" denildi.

Düşündürücü atama

Açıklamada Rum futbol federasyonu başkanına da teşekkür edildi. APOEL Basın Sözcüsü Nektarios Petevinos, UEFA’nın daha önce hiçbir Türk hakemi Rum maçlarına atamadığına işaret ederek bu defa yapılan atamanın düşündürücü olduğunu söyledi.

"UEFA benzer sorunlar olan Rusya ve Ukrayna gibi ülkelere de hassasiyet göstermiştir"

Kendi ifadesiyle Kıbrıs’ta bir işgal sorunu olduğunu iddia eden klüp sözcüsü, "UEFA benzer sorunlar olan Rusya ve Ukrayna gibi ülkelere de hassasiyet göstermiştir" ifadesini kullandı.