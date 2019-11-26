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Havalimanındaki polisler eğer sigarayı bırakırlarsa çeyrek altın alacaklar

İSTANBUL Havalimanı'nda 'Tütün Kullanımı Farkındalık Eğitimi' verilen polisler eğer sigarayı bırakırlarsa çeyrek altınla ödüllendirilecekler.

Emniyet Şube Müdürlüğü Konferans Salonu'ndaki eğitime 1200 personel katıldı. Uzman klinik psikolog Gizem Kahyaoğlu tarafından verilen eğitimde, emniyet mensuplarına sigaranın zararları ve bırakma yöntemleri anlatıldı. Eğitimde, sigarayı bırakan polis memurları yaşadıkları deneyimleri meslektaşlarıyla paylaştı.

Çeyrek altınla ödüllendirilecekler

İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürü Deniz Engin, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın talimatlarıyla polislere yönelik bu eğitimlere başladıklarını söyledi.  Yeşilay'ın desteğiyle 1200 polise bu eğitimi verdiklerini ifade eden Engin, "Bu eğitimleri tüm personele vermeyi hedefliyoruz. Sigarayı gönüllü bırakan arkadaşları çeyrek altınla ödüllendirmemiz olacak. İnşallah bu projenin devamı gelir ve diğer illerimize de sirayet eder" dedi.

"Polislerden güzel geri dönüşler aldık"

Kahyaoğlu ise Yeşilay'ın katkılarıyla düzenlenen farkındalık eğitimlerinin emniyet mensuplarının sigarayı bırakmaları adına güzel bir çalışma olduğunu, bu eğitimleri sürdürmeye devam edeceklerini söyledi. Eğitimlerde polislerden güzel geri dönüşler aldıklarını kaydeden Kahyaoğlu, "Zaten sigarayı bırakan polislerimizi ödüllendirme vaatleri de geldi. Biz de bildiğimiz kadarıyla ilk kez düzenlenen böyle bir projenin içinde yer almaktan dolayı mutluluk duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

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