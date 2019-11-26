Fiyatıyla tüm balıkları sollayan mezgit rekora doğru koşuyor

Fiyatıyla tüm balıkları sollayan mezgit, rekora doğru koşarken şu ana kadar böyle yüksek bir fiyata satılmadığı belirtildi.

Fiyatının yüksek oluşundan dolayı tezgahlarda pek görülmeyen mezgit, hamsiden sonra en çok tercih edilen balık çeşidi olurken, daha önce kilosu 5 TL’den satılan hamsi de az avlandığından dolayı bugün kilosu 10 TL’den satılıyor.

Yok denecek kadar az

Balıkçılardan Mustafa Ayata, bu sezon mezgitin 120 TL’ye kadar çıktığını belirtirken, yok denecek kadar az avlandığını söyledi.

120 TL’ye kadar çıktı

Ayata, sözlerini şöyle sürdürdü: Bu sene sezon iyi değil. Hamsinin kilosunu 10 TL’ye satıyoruz. Hamsinin fiyatı bu sezon 5-15 TL arası değişiyor. Mezgit yok gibi. Şu an mezgiti 60 TL satıyoruz. Palamudun tanesi 30 TL. En pahalı balık mezgit. Troller denizde ne var ne yok, yavru mezgitleri topluyor. Durum böyle olunca denizde daha balık olur mu ? Bu sene mezgitin en düşük fiyatı 35- 40 TL. Şu anda fiyatı yüksek. Kilosu 60- 70-80 TL. hatta 120 TL’ye kadar bile çıktığı bile oldu.