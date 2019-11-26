HABER /  GÜNCEL

Fiyatıyla tüm balıkları sollayan mezgit rekora doğru koşuyor

Fiyatıyla tüm balıkları sollayan mezgit, rekora doğru koşarken şu ana kadar böyle yüksek bir fiyata satılmadığı belirtildi.

Fiyatının yüksek oluşundan dolayı tezgahlarda pek görülmeyen mezgit, hamsiden sonra en çok tercih edilen balık çeşidi olurken, daha önce kilosu 5 TL’den satılan hamsi de az avlandığından dolayı bugün kilosu 10 TL’den satılıyor.

Yok denecek kadar az

Balıkçılardan Mustafa Ayata, bu sezon mezgitin 120 TL’ye kadar çıktığını belirtirken, yok denecek kadar az avlandığını söyledi.

120 TL’ye kadar çıktı

Ayata, sözlerini şöyle sürdürdü: Bu sene sezon iyi değil. Hamsinin kilosunu 10 TL’ye satıyoruz. Hamsinin fiyatı bu sezon 5-15 TL arası değişiyor. Mezgit yok gibi. Şu an mezgiti 60 TL satıyoruz. Palamudun tanesi 30 TL. En pahalı balık mezgit. Troller denizde ne var ne yok, yavru mezgitleri topluyor. Durum böyle olunca denizde daha balık olur mu ? Bu sene mezgitin en düşük fiyatı 35- 40 TL. Şu anda fiyatı yüksek. Kilosu 60- 70-80 TL. hatta 120 TL’ye kadar bile çıktığı bile oldu.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Yurdun büyük bölümü sağanak yağışlı! Sel ve su baskınına dikkat Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Kırmızı Çizgi Fitbol bu akşam saat 16:00'da İnternethaber Youtube'da
Rumlar Türk hakem Halis Özkahya'yı istemedi UEFA anında değiştirdi
Bursa'da hafif raylı sistem Şehir Hastanesine kadar uzatılacak
Muharrem İnce yeni açıklama yaptı! İnce'den net mesaj!
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a yanıt! Varsa lafın gel karşıma yüzüme söyle
Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'ndan S-400 açıklaması! Kutuda tutmak için almadık
ÖNCEKİ HABERLER
Havalimanındaki polisler eğer sigarayı bırakırlarsa çeyrek altın alacaklar
Bekçilik sözlü sınav sonuçları 2019 mülakat sonuçları ne zaman?
Yavaş ile davalık olan Necmettin Kesgin'e yüz kızartıcı suçtan 3 yıl hapis
Gomis'ten Galatasaray'a dönüş mesajı
Bağ Kur'lu olanlar emekli olunca ne kadar maaş alacak yeni hesaplama
Damla Erşubaşı eşi kimdir Mustafa Can Kese ne iş yapıyor?
Yorumlar