HABER /  POLİTİKA

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'den erken seçim çağrısı!

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, "Kayyum rejimine karşı demokratik parlamenter rejim olsun diye mücadele ediyoruz. Demokrasi önündeki en büyük engel olan AKP-MHP ittifakını tarihin kara sayfalarına gömmek için erken seçim çağrısı yapıyoruz" dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Temelli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada HDP'nin 24 belediyesine kayyum atandığını anımsatarak, "Demokratik kamuoyuna ve sağ duyulu tüm kesimlere çağrımızı buradan bir kez daha yapıyoruz; bu ceberrut iktidar, yerel yönetimleri ortadan kaldırmak istiyor. Adına da 'Mardin kayyum modeli' demişler. Neden Mardin? Çünkü en fazla kayyum suçu Mardin'de işlenmiş" dedi. 

Erken seçim çağrısı

Yerine görevlendirme yapılan belediye başkanlarına yönelik suçlamaların belediye icraatlarından oluşmadığını söyleyen Temelli, "AKP-MHP iktidar bloğu bir kötülük rejimidir. Kürtlere saldırmaya, Kürt düşmanlığına devam etmektedir ve sürekli olarak bu düşmanlığı büyüterek ayakta durmaya çalışmaktadır. Bizim açıklamamızdan sonra İçişleri Bakanı, 'neden çekilmediler' diyor. Beklentiye bak, hevesi kursağında kalmış. Kayyum rejimine karşı demokratik parlamenter rejim olsun diye mücadele ediyoruz. Demokrasi önündeki en büyük engel olan AKP-MHP ittifakını tarihin kara sayfalarına gömmek için erken seçim çağrısı yapıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.  

'HDP olarak 31 Mart'ta yarattığımız demokrasi seçeneğini mutlaka sonuca götüreceğiz'

HDP'nin 20 Kasım'da yaptığı toplantıda açıkladığı deklarasyona işaret eden Temelli, şöyle konuştu:

"Açıkladığımız tutum belgemiz, bu dönemde çok önemli bir tartışmaya cevap vermiş oldu. Partimizin demokratik siyaset içinde mücadele kararlılığını hep birlikte pekiştirdik. Halkımızın demokratik kazanımı olan mevzileri sonuna kadar savunacağımızı, meşruiyetini yitirmiş ve çökmekte olan tekçi saray bloğunun hiçbir yasa, hukuk tanımayan saldırılarına karşı direnişimizi yükselteceğimizi ve hiçbir demokratik mevziyi direnmeden terk etmeyeceğimizi bir kez daha ilan ettik. HDP olarak belediyelerde, meclislerde, sokaklarda baskıcı engellemelere rağmen faşist uygulama ve yönelimleri teşhir etmeye devam edeceğiz. 

Siyasal, toplumsal, ekonomik her anlamıyla yönetememe krizi içinde olan bu iktidarın bir an önce son bulması için toplumu değişimi gerçekleştirmeye davet ettik ve erken seçim dedik. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin Türkiye halklarının geleceğini daha fazla karartmasını engellemek ve yerel demokrasi ile güçlendirilmiş parlamenter sistem, özgürlükçü laiklik, kuvvetler ayrımı ve denge, denetleme ağlarından oluşan güçlü bir rejime geçmek için erken seçim çağrımızı bir kez daha yapıyoruz. HDP olarak 31 Mart'ta yarattığımız demokrasi seçeneğini mutlaka sonuca götüreceğiz."

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
SARAR yüzde 15-20 küçülüyor! Cemalettin Sarar: Emekli işçileri çıkartıyoruz
Mustafa Kurdaş açıkladı! Gül Akar ve Kalın'la ilgili haberi yayınlayamadık
Rumlar Türk hakem Halis Özkahya'yı istemedi UEFA anında değiştirdi
Bursa'da hafif raylı sistem Şehir Hastanesine kadar uzatılacak
Muharrem İnce yeni açıklama yaptı! İnce'den net mesaj!
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a yanıt! Varsa lafın gel karşıma yüzüme söyle
ÖNCEKİ HABERLER
İnterpol'ün kırmızı bültenle aradığı terörist Kilis'te yakalandı
SSK'lı çalışanlar emekli olunca ne kadar maaş alacak?
Kırmızı Çizgi Fitbol İnternethaber Youtube'da başladı
500T hattında doğum yapan da var mucit olan da
PKK'da çözülmeler devam ediyor 2 kişi teslim oldu
Arnavutluk nerede Arnavutluk Türkiye'ye yakın mı haritadaki yeri
Yorumlar 2 yorum