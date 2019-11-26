HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'den erken seçim çağrısı!

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, "Kayyum rejimine karşı demokratik parlamenter rejim olsun diye mücadele ediyoruz. Demokrasi önündeki en büyük engel olan AKP-MHP ittifakını tarihin kara sayfalarına gömmek için erken seçim çağrısı yapıyoruz" dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Temelli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada HDP'nin 24 belediyesine kayyum atandığını anımsatarak, "Demokratik kamuoyuna ve sağ duyulu tüm kesimlere çağrımızı buradan bir kez daha yapıyoruz; bu ceberrut iktidar, yerel yönetimleri ortadan kaldırmak istiyor. Adına da 'Mardin kayyum modeli' demişler. Neden Mardin? Çünkü en fazla kayyum suçu Mardin'de işlenmiş" dedi.

Erken seçim çağrısı

Yerine görevlendirme yapılan belediye başkanlarına yönelik suçlamaların belediye icraatlarından oluşmadığını söyleyen Temelli, "AKP-MHP iktidar bloğu bir kötülük rejimidir. Kürtlere saldırmaya, Kürt düşmanlığına devam etmektedir ve sürekli olarak bu düşmanlığı büyüterek ayakta durmaya çalışmaktadır. Bizim açıklamamızdan sonra İçişleri Bakanı, 'neden çekilmediler' diyor. Beklentiye bak, hevesi kursağında kalmış. Kayyum rejimine karşı demokratik parlamenter rejim olsun diye mücadele ediyoruz. Demokrasi önündeki en büyük engel olan AKP-MHP ittifakını tarihin kara sayfalarına gömmek için erken seçim çağrısı yapıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

'HDP olarak 31 Mart'ta yarattığımız demokrasi seçeneğini mutlaka sonuca götüreceğiz'

HDP'nin 20 Kasım'da yaptığı toplantıda açıkladığı deklarasyona işaret eden Temelli, şöyle konuştu:

"Açıkladığımız tutum belgemiz, bu dönemde çok önemli bir tartışmaya cevap vermiş oldu. Partimizin demokratik siyaset içinde mücadele kararlılığını hep birlikte pekiştirdik. Halkımızın demokratik kazanımı olan mevzileri sonuna kadar savunacağımızı, meşruiyetini yitirmiş ve çökmekte olan tekçi saray bloğunun hiçbir yasa, hukuk tanımayan saldırılarına karşı direnişimizi yükselteceğimizi ve hiçbir demokratik mevziyi direnmeden terk etmeyeceğimizi bir kez daha ilan ettik. HDP olarak belediyelerde, meclislerde, sokaklarda baskıcı engellemelere rağmen faşist uygulama ve yönelimleri teşhir etmeye devam edeceğiz.

Siyasal, toplumsal, ekonomik her anlamıyla yönetememe krizi içinde olan bu iktidarın bir an önce son bulması için toplumu değişimi gerçekleştirmeye davet ettik ve erken seçim dedik. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin Türkiye halklarının geleceğini daha fazla karartmasını engellemek ve yerel demokrasi ile güçlendirilmiş parlamenter sistem, özgürlükçü laiklik, kuvvetler ayrımı ve denge, denetleme ağlarından oluşan güçlü bir rejime geçmek için erken seçim çağrımızı bir kez daha yapıyoruz. HDP olarak 31 Mart'ta yarattığımız demokrasi seçeneğini mutlaka sonuca götüreceğiz."