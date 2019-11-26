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WhatsApp'a iPhone güncellemesi beklenen yenilik geldi

WhatsApp, iPhone kullanıcıları için yeni bir güncelleme yayınladı, sohbet ekranının görünümü değiştirilirken görsel değişiklikler yapıldı.

WhatsApp, iPhone kullanıcıları için yeni bir güncelleme yayınladı. Yeni görünüm sayesinde iPhone sahiplerinin mesajları içinde hızlı bir tarama yapması kolaylaşıyor. Buna ek olarak, VoiceOver modunu kullananların Braille klavyesiyle doğrudan mesaj gönderebilmesi de mümkün hâle geliyor. Çağrı bekletme desteği konusunda pek fazla bir açıklamaya gerek yok.

Artık iPhone sahipleri, WhatsApp’ta bir telefon görüşmesi yaparken başka bir çağrı geldiğinde onu da görebilecek ve tercihleri doğrultusunda bu çağrıyı bekletebilecek veya kabul edebilecek. WhatsApp’ın iPhone kullanıcılarına sundukları arasında yeni gizlilik ayarları da dikkat çekiyor. Kullanıcılar artık kendilerini kimlerin WhatsApp gruplarına ekleyebileceği konusunda söz sahibi olabilecek.

Bunun için uygulamada Ayarlar / Hesap / Gizlilik/ Gruplar adımlarını izlemek gerekiyor. Burada kullanıcıların karşısına “Herkes”, “Kişilerim” ve “Şunlar Hariç Kişilerim” olmak üzere üç seçenek sunuluyor. Kullanıcıları gruplara ekleyemeyen grup yöneticileri, o kişileri gruplara özel olarak davet edebilecek.

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