Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki Resulayn'da patlama!

Barış Pınarı Harekatı kapsamında teröristlerden temizlenen Resulayn'da meydana gelen patlamada yaralılar var.
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karışışında bulunan ve Barış Pınarı Harekatı ile teröristlerden temizlenen Suriye'nin Resulayn ilçesinde patlama meydana geldi.
Yaralılar ambulansla alındı
Yaralıların olduğu bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Ceylanpınar'daki sınır kapısı önüne gelen ambulanslar ise sınıra getirilen yaralıları ilçedeki hastaneye götürdü.
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