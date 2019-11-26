HABER /  DÜNYA

Arjantin'de eve getirdiği kedi yavruları puma çıktı

Arjantin'in kuzeyindeki Tucuman eyaletinde bir kadının, anneleri ölen bir kedinin yavruları sanarak evde beslemeye başladığı hayvanlar puma çıktı. Santa Rosa de Leales kasabasında yaşayan Florencia Lobo, yol kenarında buldukları ve iki ay evde besledikleri hayvanların puma olduğunu veteriner muayenesinde öğrendi.

Arjantin'in kuzeyindeki Tucuman eyaletinde bir kadının, anneleri ölen bir kedinin yavruları sanarak evde beslemeye başladığı hayvanlar puma çıktı.

Santa Rosa de Leales kasabasında yaşayan Florencia Lobo, yol kenarında buldukları ve iki ay evde besledikleri hayvanların puma olduğunu veteriner muayenesinde öğrendi.

Lobo, Reuters ajansına "Hayvanları kardeşimle, ölü bir kedinin yanında bulduk. Anneleri doğum sırasında öldü sandık. Eve getirdikten sonra biri öldü, diğerine Tito adını verdik" dedi.

Lobo'ya göre veteriner, başta hayvanın ne olduğunu bilemediğini ancak "kesinlikle normal bir kedi olmadığını" söyledi.

Sonrasında hayvanın Güney Amerika ve Kuzey Amerika'nın güneyine özgü bir puma cinsi olan puma yaguarundi olduğu ortaya çıktı.

Doğaya salınacak

Yerba Buena'daki bir hayvan barınağına teslim edilen yavru pumanın bir süre sonra doğaya salınacağı açıklandı.

Sürüngen, kurbağa, kuş ve balıkla beslenen bu hayvanların çok iyi yüzdükleri ve ağaçlara tırmanabildikleri belirtiliyor.

ABD'de Humane Society adlı hayvanlara yardım örgütü, yaralanma gibi yardıma ihtiyaçları olduğuna dair bir işaret olmadıkça hayvanların kurtarılmaması gerektiği tavsiyesinde bulundu.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Ermenistan'dan şaşırtan Türkiye açıklaması! Önkoşulsuz hazırız
SARAR yüzde 15-20 küçülüyor! Cemalettin Sarar: Emekli işçileri çıkartıyoruz
Mustafa Kurdaş açıkladı! Gül Akar ve Kalın'la ilgili haberi yayınlayamadık
Rumlar Türk hakem Halis Özkahya'yı istemedi UEFA anında değiştirdi
Bursa'da hafif raylı sistem Şehir Hastanesine kadar uzatılacak
Muharrem İnce yeni açıklama yaptı! İnce'den net mesaj!
ÖNCEKİ HABERLER
Haluk Bilginer'in Emmy ödülünü aldığı anlar
CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'tan Erdoğan'a: Hodri meydan!
İBB'den Metrobüs duraklarında yeni hizmet! Tüm istasyonlarda olacak
Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki Resulayn'da patlama!
Galatasaray Club Brugge maçı canlı yayın şifresiz veren kanallar
Mustafa Can Keser kimdir kaç yaşında mesleği ne?
Yorumlar