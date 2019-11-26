Haluk Bilginer'in Emmy ödülünü aldığı anlar

Sanat hayatı boyunca çok sayıda dizi, sinema ve tiyatro eserinde rol alan başarılı oyuncu Haluk Bilginer, kariyerini Emmy Ödülü ile taçlandırdı.

Bu yıl 47'ncisi düzenlenen Uluslararası Emmy Ödülleri, New York'ta düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Sanatçı Bilginer, 47. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde "en iyi erkek oyuncu" ödülüne layık görüldü.

Türkiye'ye bu ödül gittiği için çok mutluyum

Bilginer, ödülünü aldıktan sonra AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''Çok iyi hissediyorum. Kendimden çok Türkiye'ye bu ödül gittiği için çok mutluyum. Çok severek, beğenerek yaptığımız bir işin başkaları tarafından da uluslararası bir platformda takdir edilmesi ve ödülle taçlandırılması çok mutlu edici bir şey. Çok mutluyum.'' dedi.

Haluk Bilginer kimdir?

Demokrat İzmir Gazetesi'nin açtığı "Liselerarası Tiyatro Yarışması"nda ilk ödülünü alan sanatçı, yarışma jürisinde yer alan tiyatro müdürü Ragıp Haykır'ın davetiyle İzmir Devlet Tiyatrosu'nda bir süre konuk oyuncu olarak görev yaptı.

İngiltere'de ciddi bir hayran kitlesine sahip

Bilginer, 1971'de girdiği Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nü bitirdikten sonra Devlet Tiyatrosunda çalışmaya başladı. Kendini daha fazla geliştirmek adına 1977'de gittiği İngiltere'de Londra Müzik ve Drama Sanatları Akademisi'nde öğrenim gören sanatçı, 1980-1993 yılları arasında İngiltere'deki televizyon dizilerinde ve tiyatrolarda oyunculuk yaptı.

İngiltere'de ciddi bir hayran kitlesine sahip olan Bilginer, BBC One'da 19 Şubat 1985'te yayınlanmaya başlayan "Eastenders" dizisinde 250 bölüm boyunca canlandırdığı "Kıbrıslı Mehmet Osman" rolüyle ün kazandı.

Haluk Bilginer, 1992'de evlendiği oyuncu Zuhal Olcay ile birlikte ABD yapımı "Genç Indiana Jones: Çöl Fedaileri" adlı televizyon dizisinde rol aldı.

"Aldatma", "Kan Kardeşleri", "Derin Bir Soluk Al", "Çöplük", "Histeri" ve "Balkon" gibi birçok tiyatro eserinde başrol oynayan Haluk Bilginer, 1993 ve 1994 yılı arasında da Türkiye'de yapılmış ilk reality şov "Sıcağı Sıcağına" adlı programı sundu. Bilginer ayrıca 1999'da eşi Olcay'la Oyun Atölyesi'ni kurdu.

Tiyatro sahnesi oyuncu için er meydanı

Tiyatro yönetmenliği de yapan sanatçı, kendisiyle yapılan bir röportajda, oyuncu için er meydanının tiyatro sahnesi olduğunun altını çizerek, "Aktörün müdür mü ya da aktör mü olduğunu, ancak tiyatro sahnesinde öğrenebilirsiniz." ifadelerini kullanmıştı.

Türkiye'de sinema kariyerine 1987'de "Kara Sevdalı Bulut" filmiyle başlayan usta oyuncu, aralarında "İstanbul Kanatlarımın Altında", "Masumiyet" ile "Filler ve Çimen", "Neredesin Firuze", "Hırsız Var", "Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü?" ile "Kısık Ateşte 15 Dakika" ve "New York'ta Beş Minare"nin bulunduğu birçok ödüllü sinema filminde rol aldı.

Bilginer, Nuri Bilge Ceylan'ın "Kış Uykusu" filminde başrol oynadı

Nuri Bilge Ceylan'ın "2014 Cannes Film Festivali"nden "Altın Palmiye Ödülü" ile dönen "Kış Uykusu" filminde de başrol oynayan Bilginer, canlandırdığı "Aydın" karakteriyle sinema dünyasında büyük beğeni kazandı.

"Şahsiyet" dizisinin yanı sıra birçok sevilen Türk dizisinde de başrol oynayan sanatçı, "Ateşten Günler", "Safiyedir Kızın Adı", "Borsa", "Son Söz Sevginin", "Gülşen Abi", "Eyvah Babam", "Eyvah Kızım Büyüdü", "Tatlı Hayat", "Karanlıkta Koşanlar", "Cesur Kuşku", "Yine de Aşığım", "Sayın Bakanım" ve "Hayat İşte" adlı yapımlarda da rol aldı.

Sanatçı son olarak 2020'de vizyona girmesi beklenen, yönetmenliğini Yağmur ve Durul Taylan'ın yaptığı "Azizler" adlı sinema filminde de rol aldı.