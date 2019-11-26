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İBB'den Metrobüs duraklarında yeni hizmet! Tüm istasyonlarda olacak

İETT, Metrobüs duraklarına vatandaşların doğru yerde beklemeleri için işaret koymaya başladı. Zincirlikuyu ve Şirinevler istasyonlarında başlatılan uygulama, zamanla tüm istasyonlara yayılacak.

Metrobüs Hattındaki duraklarda, 'durma yeri işaretleri' dönemi başlıyor. Durakta Metrobüs bekleyen yolcuların, bekleme alanları belli olmadığı için aracın durduğu yere göre ileri veya geri hareket ediyorlardı. Metrobüse binme telaşı bazen istenmeyen koşturmalara, çarpışmalara da neden oluyordu.

Kapıları işaretleme uygulaması başladı

İETT Genel Müdürlüğü bu durumu engellemek için, tıpkı metro istasyonlarında olduğu gibi, yolcular için Metrobüs kapısını işaretleme uygulaması başlattı.

Metrobüs filosundaki en yaygın otobüs türü olan Capacity’lerin kapılarının olduğu noktalara göre yapılan işaretleme için, İETT personeli gece boyunca yoğun bir çalışma yürüttü.

Başlangıç olarak yolcu trafiğinin yüksek olduğu Zincirlikuyu ve Şirinevler istasyonlarında başlatılan uygulama, kısa zamanda diğer 42 istasyona da yayılacak.

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