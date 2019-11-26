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İzmir'de üniversiteli Dilan trenin önüne atlayarak yaşamına son verdi

Demirören Haber Ajansı

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde üniversite öğrencisi Dilan E. (20), önüne atladığı İZBAN banliyö treninin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Dilan E.'nin, olaydan yaklaşık 1 saat önce sosyal medya hesabından, "Hoşça kalın gidiyorum ben" paylaşımında bulunduğu görüldü.

İZMİR'in Karşıyaka ilçesi Nergiz İZBAN durağında meydana gelen olayda; Ege Üniversitesi öğrencisi Dilan E., iddiaya göre, banliyö treni geldiği sırada raya atladı. Dilan E.'ye trenin çarptığını gören duraktakiler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

İhbarla gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, rayda hareketsiz yatan Dilan E.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Savcının incelemesinin ardından Dilan E.'nin cansız bedeni, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İZBAN seferleri ise intihar nedeniyle bir süre aksadı.

"Hoşça kalın gidiyorum ben"

Dilan E.'nin, olaydan yaklaşık 1 saat önce sosyal medya hesabından, "Hoşça kalın gidiyorum ben" paylaşımında bulunduğu ortaya çıktı. Polis, Dilan E.'nin intiharıyla ilgili soruşturma başlattı.

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