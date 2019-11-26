ABD'den S-400 açıklaması: Türkiye'nin adımları endişe verici

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemi ile ilgili adımlarını "endişe verici" bulduklarını söyledi.

Türkiye'nin başkent Ankara'da S-400'leri test etmeye başlamasının ardından ABD Dışişleri Bakanı Pompeo bir açıklama yaparak "Türkiye'nin S-400 ile ilgili adımlarını endişe verici" bulduklarını söyledi.

Pompeo, "S-400 sisteminin tam olarak aktif hale getirilmesi adımından uzaklaştığını görmek istediğimizi Türkiye'ye net şekilde ilettik" dedi

"Erdoğan Trump'a 'nanik' yapıyor"

Öte yandan, Barış Pınarı Harekatı süresince Türkiye'ye yönelik yaptırım tehditlerinde bulunan Demokrat Senatör Chris Van Hollen, Ankara'da S-400'ler denenirken dikkat çeken bir tweet attı. Hollen, "Erdoğan Trump'a 'nanik' yapıyor, bir kırmızı çizgiyi daha çiğniyor" dedi.

"Çalışmalarımız planlandığı şekilde devam ediyor"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise test sürecine giren S-400 hava savunma sistemiyle ilgili olarak, "Her şey normal. Çalışmalarımız planlandığı şekilde devam ediyor" dedi.