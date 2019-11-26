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Rusya, 2020'de yeni S-400'lerin sinyalini verdi

Amerika'nın tüm tehditlerine rağmen Rusya'dan aldığımız S-400 hava savunma sistemlerine, bir yenisi daha ekleniyor.

Rusya Milli Savunma Şirketi Rosoboroexport Müdürü Aleksandır Miheyev, üçüncü S-400 teslimatlarının, 2020'nin ilk yarısında gerçekleştirileceğini bildirdi.

Miheyev basına yaptığı açıklamada, "Türkiye ve Hindistan ile yapılan S-400 anlaşmalarında şu an her şey planlandığı gibi gidiyor. 5 hava savunma bölüğünden oluşan S-400 siparişini 2025'in ilk yarısında Hindistan'a teslim edeceğiz. Türkiye'deki partnerlerimize ise S-400 çalışmamızın üçüncü teslimatına ilişkin değerlendirmelerimizi sunduk ve 2020'nin başlarında kendilerine teslim edeceğiz. Finansal konular çoktan halledildi ve Türkiye, tarafımıza tüm ödemeyi yaptı. 2019'un sonuna doğru Türk partnerlerimize Gatçin'de askeri eğitim vereceğiz. 2020'de anlaşmaların geri kalanını imzalayıp savunma sistemlerini kendilerine teslim etmeyi planlıyoruz. Ama şunu belirtmeliyim ki bizim Türkiye ile ortaklığımız sadece S-400 ile sınırlı değil. Önümüzde çok büyük planlar var" şeklinde konuştu.

Türkiye iki adet S-400 satın almıştı
Tedarik anlaşmasının 11 Nisan 2017'de imzalandığı S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemine ait birinci grup malzemeleri 12 Temmuz'da Ankara'ya ulaşmıştı. Türkiye, Rusya'dan 2,5 milyar dolar karşılığında toplam dört bataryadan oluşan iki adet S-400 sistemi satın almıştı. Türkiye ile Rusya arasındaki anlaşma, Eylül 2017'de imzalamıştı.

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