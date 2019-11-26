Saygı Öztürk: Muharrem İnce CHP'ye çağrılacak

CNN TÜRK yayınına katılan Gazeteci Saygı Öztürk, Muharrem İnce'nin CHP yönetimi tarafından partiye çağrılacağını söyledi.

Gazeteci Saygı Öztürk, CNN TÜRK yayınında aldığı bir kulis bilgisini paylaştı. Dicle Canova'ın sorularını yanıtlayan Öztürk konuşmasında, "Kılıçdaroğlu ile belki görüşme olamayacaktır ama, Muharrem İnce'den bu çete suçlamasının muhatabı olan parti yönetimindeki isimlerin kimler olduğuna sorulacaktır. Kendisi davet edilecektir yani bunu kesin olarak söylüyorum. Aldığım bilgilere dayanarak söylüyorum. sağlam bilgi." açıklamasında bulundu.

Neler olmuştu

Muharrem İnce'nin de basın açıklaması sonrası Talat Atilla Twitter hesabından son dakika bir mesaj paylaşıp ''Kılıçdaroglu'nun açıklama yapmasını bekliyorum.. Daha önce yaptığım açıklamanın arkasındayım. Açıklama makul bir sürede gelmezse yeni bir açıklama daha yapacağım...'' ifadelerini kullandı.