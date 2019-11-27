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Ali Babacan açıkladı: AK Parti'den katılım talebi var

Parti kurma çalışmalarına devam eden Ali Babacan, AK Parti'den ve bütün siyasi partilerden kendilerine katılmayı istediklerini belirten çok sayıda isim olduğunu iddia etti.

AK Parti'den istifa ettikten sonra yeni parti çalışmaları içerisinde olan Ali Babacan, Fatih Altaylı'nın hazırlayıp sunduğu Teke Tek programında merak edilen soruları yanıtladı.

Programda Fatih Altaylı, Ali Babacan'ın erken seçim için hazırlıklı olup olmadığını merak ederek, Ahmet Davutoğlu'nun açıklamasını hatırlattı ve Davutoğlu'nun, ''Bir erken seçim yaparak bizi seçime sokmamaya çalışırlarsa biz gerekirse Ak Parti içindeki arkadaşlarla grubumuzu kurar seçime öyle gireriz'' şeklindeki ifadesini sordu.

Şu an aktif görevde olan milletvekili ve üst düzey yöneticilerden 'Biz de katılalım' talepleri aldıklarını ifade eden Ali Babacan, bu konudaki tavırlarının net olduğunu belirtti. Prensip olarak bir partide aktif görevi olanlara gel demediklerine dikkat çeken Ali Babacan, kimseden de istifa etmesini istemediklerini kaydetti.

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