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Philippe Clement: Oyuncularım ellerinden geleni yaptılar

Club Brugge Teknik Direktörü Philippe Clement, bir puanla ayrıldıkları Galatasaray maçı sonrası, “Oyuncularıma güvendiğimi söyledim maç içinde. Ellerinden geleni yaptılar. Her zaman çok çalıştığınızda ödülünüzü alırsınız” dedi.

Şampiyonlar Ligi A Grubu 5.maçında Belçika temsilcisi Club Brugge, İstanbul deplasmanında Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı. Club Brugge Teknik Direktörü Philippe Clement maç sonu basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Mücadelede takımının hiç paniklemediğini söyleyen Clement, “Panikleme yok karakterimde. Oyuncularıma güvendiğimi söyledim maç içinde. Ellerinden geleni yaptılar. Her zaman çok çalıştığınızda ödülünüzü alırsınız. Bu gece de öyle oldu. İki kırmızı kart gördük maç içinde. Genç oyuncularımız kırmızı kart gördü. Yapmamaları gerekirdi. Onlar için bu bir tecrübe oldu. Gerekli konuşmayı yapacağım ve gereken cezayı da alacaklar” dedi.

Clement, takımının gol pozisyona girmekte zorlanması hakkındaki soruya ise “200 milyonluk oyuncular bile bazen istediklerinde gol atamıyorlar. Bunun için çalışıyoruz. Çalışmaya da devam edeceğiz. Bu sorunumuzu ortadan kaldırmak istiyoruz. Bu akşam son dakika da olsa güzel bir gol attık. Bundan son derece memnunum” yanıtı verdi.

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