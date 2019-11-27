Ronaldo yeni imajıyla Atletico maçına çıktı Rihanna da tribündeydi

''Mesaj vermeye çalışmadım'': Merih Demiral'a koşup neden asker selamını verdiğini anlatan Paulo Dybala ''Merih'e gelirsek, çok eğlenceli biri ve hareketin sebebi de soyunma odasındaki şakalaşmamızla alakalıydı, bir mesaj vermeye çalışmadım." ifadelerini kullandı.