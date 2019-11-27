Ronaldo yeni imajıyla Atletico maçına çıktı Rihanna da tribündeydi
Şampiyonlar Ligi'nde Juventus, Atletico Madrid'i 1-0 yenerken Ronaldo, yeni imajıyla sahaya çıktı. Rihhana da maçı izleyenler arasında yer aldı. Dybala'nın attığı golün ardından asker selamı verip Merih Demiral'a sarılması geceye damga vurdu.
İtalya ekibi Juventus, İspanya'nın Atletico Madrid takımını ağırladığı mücadeleyi 1-0 kazandı ve D Grubu liderliğini garantiledi. Juventus'un Arjantinli oyuncusu Paulo Dybala, 45+2. dakikada serbest vuruştan attığı golle takımını galibiyete taşıdı.
Öte yandan Paulo Dybala, attığı jeneriklik golün ardından Merih Demiral'a doğru koşarak önce asker selamı verdi, ardından da Türk futbolcuya sarıldı.
''Aşkı sembolize ediyordu'': Maçın ardından konuşan Arjantinli futbolcu, "Gol sevincimde çeneme yaptığım ilk işaret kız arkadaşım içindi, bir filmde görmüştük, aşkı sembolize ediyordu.'' dedi.
''Mesaj vermeye çalışmadım'': Merih Demiral'a koşup neden asker selamını verdiğini anlatan Paulo Dybala ''Merih'e gelirsek, çok eğlenceli biri ve hareketin sebebi de soyunma odasındaki şakalaşmamızla alakalıydı, bir mesaj vermeye çalışmadım." ifadelerini kullandı.