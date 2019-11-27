Ekrem İmamoğlu açıkladı! Kamu bankaları İBB'ye kredi vermiyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye’deki kamu bankalarının İBB’ye kredi vermediğini belirterek bu tutumlarından dolayı yönetimi kınadığını dile getirdi.

Son günlerde yaptığı 5 yurtdışı ziyaretinin sonuçlarını sonuçlarını Tunuslu Hayreddin Paşa Konağı'nda düzenlediği basın toplantısında yerli ve yabancı gazetecilere anlatan Ekrem İmamoğlu seçimlerin ardından Türkiye'de kamu bankalarının kapısının İBB'ye kapatıldığını vurguladı.

Kamu bankaları İBB'ye kredi vermiyor

İmamoğlu, "Devletin şu an yönetiminde olan bankaları biliyorsunuz. İBB'nin tüm maaş ve işlemlerini de yürüttüğü bankalar, yani cari işlemlerini yönettiği en önemli potansiyele sahip bankalardır devlet bankaları. Seçimden hemen sonra bir kısım rutin kullanım yaptığımız kredilerin günlük ihtiyaçları çözdüğümüz krediler bile kullandırılmadı. Biz elde ettiğimiz borçlanma yetkisini Türkiye'nin bazı özel bankaları ve hatta bazı yabancı bankalar üzerinden çözüm yoluna gittik. Kamu bankalarının ne yazık ki kapısı bize kapatılmış durumda. Sadede İBB'de değil özellikle CHP'li 11 büyükşehir belediye başkanı ile sık sık bir araya geliyoruz. Aynı tutum ve davranış o belediyelerimize de büyük oranda var. Bu çok üzücü” dedi.

5 aydır sabrediyorum

Milyarlarca liralık cari işlem yaptıkları kamu bankasının eşit davranmak zorunda olduğunu vurgulayarak 5 aydır sabrettiğini dile getiren İmamoğlu “Ben bu tavır ve davranışı gösteren akıl tutulması yaşayan yöneticileri de buradan kınıyorum. Bu kınamayı şöyle kabul edin; 5 aydır sabrediyordum ama bu sefer kınıyorum. Ama biz çözüm bulma kabiliyetlerine sahip bir kentin yöneticileri olarak bu güzel kentin ihtiyaçlarına dönük imkanlar yaratmaya devam ediyoruz. Özel bankalardan olumlu geri dönüşler çok yüksek, iyi ki varlar” diye konuştu.

Ayrıca geçtiğimiz günlerde AK Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu sosyal medya hesabından bu duruma sert tepki gösterdi.

Tarih tekerrür ediyor ama ders alınmıyor

Yeneroğlu, "Kamu bankaları işletmede hukuken özerk. Siyaseten araçsallaştırılamazlar ve en önemlisi İstanbullunun iradesi cezalandırılamaz.Esas olan toplum menfaatidir.Tansu Çiller de halkı cezalandırmaya kalkmıştı. Tarih tekerrür ediyor ama ders alınmıyor maalesef." ifadelerini kullandı.