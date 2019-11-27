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Yasak aşkta feci son! Son buluşmada basılınca intihar ettiler

KÜÇÜKÇEKMECE'de evlerinde basılınca camdan atlayıp hayatlarına son veren 2 sevgilinin yaklaşık 3 aydır 'yasak aşk' yaşadıkları ve 2 hafta önce de "yanlış yapıyoruz" diyerek ayrıldıkları öğrenildi.

İhaneti bitirmek için son kez bir araya geldiler. Basılınca camdan atlayıp hayatlarına son verdiler. 2 çocuk annesi Zeynep Kurt, Aykut Demirtuğ'u uzun süredir tanıyordu. Son 3 aydır da yasak aşk yaşıyordu.

3 aydır yasak aşk yaşıyorlardı

Önceki gün Mehmet Akif Mahallesi'nde meydana gelen olayda, eve gelen koca Hüseyin Kurt iki çocuğunun annesi 24 yaşındaki eşi Zeynep Kurt'un kapıyı geç açmasından şüphelendi. Hüseyin Kurt evde, kapının arkasına saklanan 30 yaşındaki Aykut Demirtuğ'u görünce darp etti. Daha sonra odaya kapatılan 2 sevgili, balkondan atlayarak hayatlarına son verdi. Yasak aşk yaşayan evli ve 2 çocuk annesi Zeynep Kurt'un, Aykut Demirtuğ'u ve ailesini uzun zamandır tanıdığı ve yaklaşık 3 aydır da ilişki yaşadığı iddia edildi.

'Yanlış yaptım' deyip bitirmişti

Demirtuğ'un ailesinin 2 sevgiliye de 'yanlış yapıyorsunuz bu ilişkiyi sonlandırın' dediği ve Zeynep Kurt'un da 'evet haklısınız bundan sonra çocuklarımın yanında olacağım, yanlış yaptım' dediği belirtildi.

Yakalanınca hayatlarına son verdiler

Önceki gün son kez görüşüp konuşmak için kadının evinde buluşan 2 sevgili, çıkan olaylardan sonra balkondan atlayarak hayatlarına son verdi. Yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alınan cenazeler memleketlerine gönderildi.

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