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Bakan Mustafa Varank'tan HDP'li Garo Paylan' bomba cevap sustu kaldı

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, HDP’li Garo Paylan’ın “İthal bir araba olan Mercedes ile geldiniz” sözlerine verdiği cevap Paylan’ı sustururken tüm salonun gülümsemesine neden oldu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bakanlığının 2020 yılı bütçesinin sunumunun ardından milletvekillerinin eleştiri ve sorularını yanıtladı.

Yerli otomobile ilişkin soruları cevaplandıran Bakan Varank, Aralıkta ön gösterimi yapılacak. Üretim tesisiyle ilgili birkaç alternatif üzerinde çalışıyorlar şu anda. Bu bir ticari girişim, CEO'su var. Muhtemelen ön gösterimde hikayesini kendisi anlatacaktır. Türkiye'de, dünyada satılabilecek bir araç üretmek için çalışıyorlar diye konuştu.

Garo Paylan cevap veremedi

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın, Meclis'e ithal bir arabayla, Mercedes'le geldiniz sözleri üzerini ise; Benim makam aracım Toyota Corolla, hibrit bir araç. Türkiye'de örnek olsun diye Bakan olarak hibrit araca biniyorum. Gayet de memnunum hiçbir sıkıntım yok. Yabancı yatırımcıyı bazen üzüyoruz. Toyota, Türkiye'nin en önemli sanayi kuruluşlarından bir tanesi. Bu aracı yerli olarak Sakarya'da üretiyor, 5 milyar dolar senede ihracat yapıyor. Bu aracı banttan indirirsiniz, ben örnek olmak için kullanırım dedim, kullanıyorum değerlendirmesinde bulundu.

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