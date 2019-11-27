HABER /  EKONOMİ
ADV Yeni Yaşamınız Ankara'nın Merkezinde
ADV Yeni Yaşamınız Ankara'nın Merkezinde

Brent petrolün varili 63,06 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 63,06 dolardan işlem görüyor.

Dün 63,26 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 63,02 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.20 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,06 artışla 63,06 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 58,23 dolardan alıcı buldu.

Gelecek hafta Viyana'da yapılacak Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) toplantısında OPEC ve Rusya'nın üretim kesintisi anlaşmasını Haziran 2020'ye kadar uzatabilme olasılığı petrol fiyatları üzerinde yukarı yönlü baskı oluştururken, dünyanın en büyük iki ekonomisi ABD ile Çin'in henüz ticaret anlaşması yapamaması ise küresel ekonomik büyümeyi ve dünya genelinde petrol talebini olumsuz etkiliyor.

Brent petrolde teknik olarak 63,17 ile 63,25 dolar aralığının direnç, 63,03 ile 63,01 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

SON DAKİKA HABERLERİ
Yasak aşkta feci son! Son buluşmada basılınca intihar ettiler
Bakan Mustafa Varank'tan HDP'li Garo Paylan' bomba cevap sustu kaldı
Ekrem İmamoğlu açıkladı! Kamu bankaları İBB'ye kredi vermiyor
Dybala Merih Demiral'a 'asker selamı' verdi sebebini açıkladı
Bahçeli'den dikkat çeken açıklama: Kılıçdaroğlu projeyle geldi projeyle gidecek
Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'ne nasıl gider? Tek ihtimal var
ÖNCEKİ HABERLER
BDDK'dan değersiz alacakların kayıttan düşmesine ilişkin iki düzenleme
Serdar Seki kimdir ne iş yapıyor son durumu nasıl?
Dizel araç sahiplerine kötü haber! Süreç başladı
Adem Büyük’ün ilk Şampiyonlar Ligi golü
Adana'da FETÖ'ye şafak operasyonu!
Ehliyetsiz araç kullanma cezası 2020 kaç para oldu?
Yorumlar