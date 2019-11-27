HABER /  YEREL
ADV Yeni Yaşamınız Ankara'nın Merkezinde

Artvin'deki Sarp Sınır Kapısı'nda pizza kutusundan çıkanlar şaşkına çevirdi!

ARTVİN'deki Sarp Sınır Kapısı'nda, Türkiye'ye kaçak yollardan sokulmak istenen 3 bin 400 su kaplumbağası ele geçirildi.

Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce Gürcistan'dan Türkiye'ye giriş yapmak üzere Sarp Gümrük Kapısı'na gelen Rus uyruklu E.M'nin kullandığı araçta arama yapıldı.

Gümrük muayene ve tescil işlemlerinin ardından X-Ray cihazı kontrollerinde 9 adet pizza kutusu içine gizlenmiş vaziyette 3 bin 400 adet su kaplumbağası yurda illegal yollarla sokulmak istenirken ele geçirildi.

Ele geçirilen kaplumbağalar Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Parklar Genel Müdürlüğü Artvin Şube Müdürlüğüne teslim edildi. E.M hakkında adli işlem başlatılarak 6 bin 500 TL para cezasına çarptırıldı.

Öte yandan soruşturma kapsamında ele geçirilen 3 bin 400 adet su kaplumbağasının gümrüklenmiş değerinin 191 bin 700 lira olduğu öğrenildi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Yasak aşkta feci son! Son buluşmada basılınca intihar ettiler
Bakan Mustafa Varank'tan HDP'li Garo Paylan' bomba cevap sustu kaldı
Ekrem İmamoğlu açıkladı! Kamu bankaları İBB'ye kredi vermiyor
Dybala Merih Demiral'a 'asker selamı' verdi sebebini açıkladı
Bahçeli'den dikkat çeken açıklama: Kılıçdaroğlu projeyle geldi projeyle gidecek
Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'ne nasıl gider? Tek ihtimal var
ÖNCEKİ HABERLER
Kilo almak istiyorum diyenler için kilo aldırıcı program örneği
2020 Şubat ataması var mı MEB öğretmen atama takvimi
Sarallar'a büyük operasyon örgüt lideri de gözaltında
Brent petrolün varili 63,06 dolar
BDDK'dan değersiz alacakların kayıttan düşmesine ilişkin iki düzenleme
Ehliyetsiz araç kullanma cezası 2020 kaç para oldu?
Yorumlar