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Sakarya'daki özel okulda 141 öğrenci hastanelik oldu!

SAKARYA'da özel bir okulda eğitim gören 141 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, "Durumu ağır olan öğrencimiz yok. Şu anda en son bilgi gözetim altında 26 öğrencimiz var." açıklaması yaptı.

Sakarya'da zehirlenme şüphesiyle hastanelere başvuran 141 öğrenciden 26'sının tedavisi sürüyor. Kentteki özel bir okulun bazı öğrencileri dün gece saatlerinden itibaren kusma ve karın ağrısı şikayetleriyle çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Gıda zehirlenmesi şüphesiyle yemek ve su numuneleri alınırken, okul yönetimi velilere bilgilendirme mesajı da gönderdi.

Sakarya Valisi: Durumu ağır olan öğrencimiz yok

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, gece sabaha kadar farklı hastanelere müracaatlar olduğunu belirterek, "Durumu ağır olan öğrencimiz yok. Şu anda en son bilgi gözetim altında altında 26 öğrencimiz var. Diğerleri evlerine gönderildi. Sabaha kadar da 141 öğrenci müracaat etmiş oldu ama durumu ağır olan yok. Gerekli incelemeler hem yemek hem de su numunesi alınarak başlatıldı" diye konuştu.

Kesin sonuc numunelerden sonra

Öğrencilerin kusma ve karın ağrısı şikayetleri nedeniyle hastaneye başvuruda bulunduğu bilgisini veren Nayir, kesin sonucun numunelerin değerlendirilmesinden sonra belli olacağını dile getirdi.

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