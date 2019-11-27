Bakan Berat Albayrak'tan enflasyon açıklaması! Hedef yüzde 4,9

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Meclis Plan Bütçe Komisyonu'nda gerçekleştirdiği sunumda ekonomiye dair yeni verileri paylaştı. Bakan Albayrak enflasyonda 2022 hedefinin yüzde 4.9 olduğunu söyledi.

Bakan Berat Albayrak işsizlik oranın 2020'de düşeceğine dair tahminlerini dile getirirken ekonomide bir ivme kazandıklarını söyledi. Albayrak, 2020 yılında enflasyonun yüzde 8.5 olacağını açıkladı. Ayrıca Albayrak mali disiplinin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtirken dengelemede iyi bir noktaya gelindiğini de vurguladı.

Albayrak'ın sunumundan satır başları şöyle:

- 2019'da işsizlik oranının yüzde 12.9 olması tahmin ediliyor.

- Enflasyonu kalıcı olarak tek haneli seviyelere indireceğiz.

- Enflasyon 2020'de yüzde 8.5, 2021'de yüzde 6, 2022'de 4.9 olacak.

- Özelleştirmede halka arz dahil olmak üzere alternatif modellerle devam edeceğiz.

- Bankacılık sektörünün sermaye yapısı riskleri rahatlıkla yönetebilecek seviyede.

- 2020'de mali disiplin kararlılıkla devam edecek 2019-2021 dönemini kapsayan yeni ekonomi programında belirlediğimiz dengelenme hedeflerinden çok daha iyi bir noktaya geldik.

- İvme finansman paketiyle 33 miyar lira kredi firmaların imkanına sunuldu.

- 2019 sonu itibarıyla bütçe açığının GSYH'ye oranını %3'ün altında tutmayı hedefliyoruz.

Kurda istikrar sağladık. İvme finansman paketiyle 33 milyar TL kredi, firmaların imkanına sunuldu."