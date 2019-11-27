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Beşiktaş'ta Mario Balotelli bombası

Beşiktaş, ırkçı saldırılar nedeniyle İtalya'da mutlu olmayan Mario Balotelli'yi transfer etmek için Ocak ayında düğmeye basacak.

Beşiktaş'ta devre arası için transfer çalışmalarına hız verildi. Golcü takviyesi yapmayı planlayan siyahbeyazlılar, gündeme dünyaca ünlü yıldız Mario Balotelli'yi aldı. 

Serie A'da Brescia forması giyen 29 yaşındaki futbolcu, ırkçı saldırılar ve Brescia Başkanı Massimo Cellio'nun yaptığı, "Balotelli siyahi birisi. Kendisini temizlemeye çalışıyor" açıklamalarının ardından takımdan ayrılmayı kafasına koydu.

Menajeri ile temasa geçilecek
Sabah'ın haberine göre; İtalya'da yıllık 1.5 milyon Euro maaş ve 3 milyon Euro'ya kadar çıkabilecek çeşitli bonuslarla imza atan yıldız forvet için menajeri Mino Raiola ile temasa geçilerek şartlar soruldu.

Başarı odaklı bonus teklifi
Balotelli için başarı odaklı bonuslarla uygun bir maaş teklifi yapmayı düşünen Beşiktaş'ın, önümüzdeki günlerde bu transfer için harekete geçeceği öğrenildi.

7 maçta 2 gol attı
Verona maçında ırkçı saldırılara maruz kalan Balotelli'ye Beşiktaş taraftarı, "Come to Beşiktaş" sloganıyla kucak açmıştı. İtalyan futbolcu bu sezon 7 maçta 2 gol attı.

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