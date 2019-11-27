İBB'den atılan işçilerle ilgili flaş gelişme! Mahkeme kararını verdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden atılan işçilere İş Mahkemesi’nden iyi haber geldi. İBB’ye işe iade davası açan iki çalışan, davayı kazandı.

İstanbul 35. ve 25. İş Mahkemeleri, İBB'deki işlerinden çıkarıldıktan sonra hukuk mücadelesi başlatan iki çalışanın "işe iade" davalarını kabul ve İBB yönetimini ise haksız buldu. İBB bünyesindeki İstanbul Dijital Medya Ticaret A.Ş.'deki işlerine son verilen Seyit Vural ve Samet Baştekin'in işe iade davaları önceki gün karara bağlandı. Her iki mahkeme de çalışanların işe iade edilmeleri yönünde hüküm kurdu. Böylece çalışanlar mahkeme kararıyla işlerine iade edildi.

Emsal karar

Sabah Gazetesinden Nazif Karaman'ın haberine göre; Vural ve Baştekin işlerine iade edilirken, bu karar işten çıkarılan binlerce kişi için ise umut oldu. İstanbul 25. İş Mahkemesi, kararında şu satırlara yer verdi: Davalı işverence yapılan feshin geçersizliğine ve davanın İstanbul Dijital Medya Ticaret A.Ş. nezdindeki işe iadesine, davacı işçinin işe iadesi için işverene süresi içerisinde başvurması halinde hak kazanılacak olan ve kararın kesinleşmesine kadar en çok 4 aya kadar ücret ve diğer haklarının toplamı olan ücretin davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili gerektiğinin tespitine, davacının yasal sürede başvurmasına rağmen işverenin süresinde işe başlatmaması halinde ödenmesi gereken tazminat miktarının 4 aylık brüt ücret tutarı olarak belirlenmesine, davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili gerektiğinin tespitine karar verildi.

Haklarının toplamı olan ücreti ödeyecek

İstanbul 35. İş Mahkemesi ise kararında şunlara yer verdi: Davanın kabulüne, davalı işverence yapılan feshin geçersizliğine, davacının İstanbul Dijital Medya Tic. A.Ş.'deki işe iadesinde, davacının kararın kesinleşmesinden itibaren 10 iş günü içerisinde işe başlamak üzere işverene başvurması sonucu işverence işe başlatılmaması halinde davacının kıdemi ve fesih sebebi göz önünde bulundurularak takdiren 4 aylık brüt ücret tutarı olan tazminatın davalılardan müşterek ve müteselsilen alınarak davacıya ödenmesi gerektiğinin tespitine, davacı işçinin işe iade için 10 günlük yasal süre içinde işverene başvurması halinde hak kazanılacak olan ve kararın kesinleşeceği tarihe kadar gerçekleşen en çok 4 aylık ücretinin ve diğer haklarının toplamı olan ücreti davalılardan müşretek ve müteselsilen davacıya ödenmesi gerektiğinin tespitine karar verildi.

Sayı 5 bin 831

İBB Hukuk Komisyonu ve Temel Haklar Komisyonu'nun görevlendirilmesiyle kurulan "23 Haziran Sonrası İşten Çıkartılan İşçileri Araştırma Komisyonu"nun hazırladığı raporda "24 Haziran-24 Ekim 2019 tarihi arasında belediye şirketlerinden 3 bin 299 işçi, belediye müdürlüklerinden ise 101 işçi olmak üzere toplam 3 bin 400 işçinin çıkarıldığı bilgisi komisyona verildi. Bu rakama sözleşmesi yenilenmeyen İSMEK bünyesinde kısmi süreli çalışan personel ve İSKİ'nin teknik hizmetlerinde çalışan ve süresi bittiği için sözleşmesi yenilenmeyen 350 işçi eklendiğinde sayı 5 bin 831 olmaktadır." ifadeleri yer almıştı.